高度近視年輕人 慎防「黃斑部病變」

2017-12-28

記者林彥彤／台北報導

黃斑部病變非老人專利，高度近視的年輕族群也可能罹患！醫師提醒，只要近視度數超過500度以上就應定期檢查。

42歲的林先生是大學教授，近視750度並有吸菸習慣。7年前騎車時發現，雙眼視力模糊且視線有黑影，反覆擦拭鏡片也沒有改善。因為對於教學工作影響相當大，到醫院檢查時確診為「近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變」，所幸經治療後，已維持住視力。

中華民國眼科醫學會前理事長翁林仲指出，「近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變」是年輕人最常見的黃斑部疾病。國內18至65歲的成年人中，有22%的人有高度近視（即近視度數大於500度以上），其中有1/10的族群會產生病變。

翁林仲解釋，高度近視的患者因眼軸拉長，產生黃斑部結構的破壞與改變，導致眼部網膜下方結締組織出現裂縫，若用眼過度、眼睛接觸有害光線或劇烈運動、搬重物等，就可能促使脈絡膜新生血管形成，若出血與滲漏液流入網膜內，造成水腫，就會影響視力。

台大眼科部視網膜科主任何子昌表示，民眾平時可用「阿姆斯勒方格表」簡單自我檢查，若發現看直線會扭曲、視線模糊或是中央視野缺損等症狀，就有可能是黃斑部病變，要儘速就醫治療。

翁林仲說，治療黃斑部病變可注射「新型抗血管新生因子抑制劑」，早發現治療效果更好，建議高血壓、高血脂和高血糖的「三高」患者、高度近視者或是有抽菸習慣等高危險族群，最好每半年定期做視力檢查。