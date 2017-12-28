PM2.5衝擊老小健康 不僅傷肺還損肝

2017-12-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕空氣汙染問題嚴重，國家衛生研究院和環保署等單位合作，研究空汙、PM2.5細懸浮微粒對民眾健康影響；報告大綱指出，PM2.5對於老人與孩童的肺功能呼吸道疾病有關、中南部更是亟需控制汙染狀況的地區；另長期暴露於PM2.5會使肝臟發炎，吸髒空氣也會增加罹患肝癌風險。

國衛院研究 長期暴露的風險

國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良指出，影響健康最大的危險因子是PM2.5，再來是臭氧和二氧化氮，除了花東地區外，其他地方PM2.5的年平均濃度都超過標準，特別是中南部地區要注意。

研究發現，PM2.5會影響六十五歲以上的老人、以及孩童的肺功能，也和孩童呼吸道發炎有關；高齡長者患慢性肺阻塞，常因此掛急診。

中南部亟需控制汙染狀況

之前也有研究發現，長期暴露於PM2.5會使肝臟發炎，吸髒空氣也會增加罹患肝癌風險。這次研究也納入這項警訊，並提醒PM10的暴露與腎功能下降有關，以及孕婦暴露於一氧化碳濃度範圍，將增加妊娠糖尿病及胎兒異位性皮膚炎的罹患風險。

郭育良說，考量多種污染物同時暴露與其造成健康效應的空氣品質健康指標（AQHI）已經開發完成，將比現行空氣品質指標（AQI）更能解釋年長者健康效應，也將提供政策參考。