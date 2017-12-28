政策放寬／3條件擇一 沒農地可投農保

2017-12-28

〔記者吳欣恬／台北報導〕為協助有實際務農者都能參加農保，農委會將修正「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」，對於未持有農地也未簽訂租約的農民，未來將可透過現地勘查等方式核發農業生產證明文件，農民即可據此加入農保，但須每年重新申報。

3萬多人受惠 農曆年後上路

農委會表示，將先以曾參加政府農業政策或輔導有案的農民為對象，開放加入農保，包括百大青農、各地青農聯誼會成員、取得四章一Ｑ驗證或通過友善環境認證等四大類且尚未參加農保的農民，約三萬多人，預計最快明年農曆年後上路試辦。

農耕者先試辦 持續滾動調整

農委會指出，先以農耕者作為修正辦法的適用對象，未來將持續滾動調整，也會研議將漁業和畜牧業納入。

目前農保投保人數約一一八萬七千八百多人，據現行農保審查辦法，投保資格認定須符合兩大原則，一是實際從事農業生產，另一是以農作維繫生計；但目前都須有使用農地的證明，須持有○．一公頃或租用○．二公頃，作為從事農業生產的證明。導致許多無農地但有務農的農民被拒於門外。

農委會副主委陳吉仲指出，未來新制上路後，六十五歲以下實際務農而無農地者，可向農委會各區農業改良場提出年收入廿五萬元、年生產成本十五萬元，或符合經營面積認定標準的經營規模，以上三者擇一的證明，再由農改場派員現地勘查，合格者核發務農證明文件，農民即可據此參加農保，但每年須重新申請。

陳吉仲指出，以農業為主要經濟來源的專業農民，平均年收入約廿五萬元，故以此為投保的年收入標準。另外，農糧署針對不同作物的平均生產面積，訂定經營面積認定標準，包括花卉○．三公頃、果樹和蔬菜○．四公頃、茶○．六公頃、雜糧一．三公頃及水稻兩公頃。