大學註冊率曝光 近50校今年招不到7成

2017-12-28

〔記者林曉雲、黃以敬、吳柏軒／台北報導〕教育部預定今天上午首度公布各大專校院全校新生註冊率，未料昨夜統計資料已上網而外流。

受少子化衝擊，全國一六二所大專校院，有四十五校的新生註冊率低於七成，其中九所大學更低於五十％，包括台灣觀光學院、南榮科大、華梵大學、和春技術學院、蘭陽技術學院、高美醫專、玄奘大學及基督教台灣浸會神學院、台北基督學院，其中一般學校以高美醫專新生僅六十人最少，台灣觀光學院註冊率二十九．八七％最低。而頂尖大學如陽明大學註冊率竟也低於九成，跌破外界眼鏡。

9校招不到5成 台觀低於3成最慘

依全國各大學校院回報給教育部的數據，南榮科大今年新生僅三七七人、註冊率卅二．一％；華梵大學新生人數僅三七一人、註冊率卅二．四％；和春技術學院新生七百一十人、註冊率卅五．四％；蘭陽技術學院新生三百零九人、註冊率四十三．八％；高美醫專新生六十人、新生註冊率四十七．二％；玄奘大學新生人數八百卅二人、新生註冊率四十七．九％。

註冊率五成到六成的有十校，包括高苑科大、南亞技術學院、明道大學、修平科大、台灣首府大學、中州科大、崇右影藝科大、開南大學、遠東科大、育達科大。

國立大學也下跌 陽明約8成5

國立大學註冊率也出現下跌，台大、清大註冊率都約九十四％，陽明大學則降到約八成五。

全國只有三校註冊率百分百，中信金融管理學院、一貫道崇德學院及崇仁醫護，前兩校都是私校停辦後，被接手轉型為特色小校，也成為私校轉型一大特色。

教育部官員表示，近來爆出爭議的亞太技術學院，新生註冊率雖高達六十九．三二％，但新生人數卻只有三百零五人，主要是因教育部原核定招生名額僅四百四十人，所以家長和學生不能只單看註冊率，必須要再搭配檢視該校的新生人數，才會貼近辦學的真實狀況。

依私校轉型退場條例草案，如果全校註冊率連續兩年低於六十％，且學生數低於三千人，加上財務狀況不佳，可能就會被列為專案輔導學校，目前教育部列管專案輔導對象約有十校，學校如有行政疏失或註冊率不佳，教育部亦會扣減招生名額。