高醫大附醫烏龍 8年溢發5千萬獎金

2017-12-28

主治醫師績效薪資系統出錯 400名醫師須繳回

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院主治醫師個人績效薪資系統設定出錯，將四十五項健保項目的抽成，誤植為自費項目抽成，多抽成金額最高達三倍，醫院決議透過協商追回溢付金額，受影響醫師近四百人，時間長達八年，初估溢付金額達五千萬元，有醫師最高須補回四百萬元。

高醫大附設醫院副院長林志隆表示，高醫從民國八十六年起實施主治醫師個人績效制度，除基本薪資外，還依開刀、檢查等醫療作業，給予績效獎金，過去基本薪資及績效薪資都沒有細項，今年三月一名醫師查詢個人績效明細時，承辦人員發現支領異常。

45項出包 有醫師最高須補回400萬元

醫院查核發現，從九十八年七月到一○六年三月，共有四十五項績效薪資的醫療品項因資訊系統設定出錯，把健保項目的抽成，誤植成自費項目的抽成，醫師領到的抽成金額，比應領的還高，差距最高達三倍。

林志隆說，出錯的系統與主治醫師績效有關，並未影響健保申報及病患權益，醫院成立專案小組查明原因，全院六百五十名主治醫師，受影響者近四百人，主要科別是神經內科、神經外科、精神科、耳鼻喉科及泌尿科等。

林志隆說，醫院決議將溢付的績效金額追回，期間已召開三次說明會，他強調不會造成醫師額外損失，只要醫師提出合理的要求，醫院都願意減免，例如溢領多繳的所得稅損失，只要提出證明，醫院認為合理，就會納入考慮。

院方︰願減免 醫︰錯8年實在丟臉

林志隆表示，院方希望追回金額達一到二千萬元，但不預設一定要追回多少款項的立場，醫院系統因人為錯誤，究責是希望找出錯誤，不要再發生。

一名神經內科醫師表示，四十五項大多是神經檢查，對神經科影響較大，雖然親兄弟明算帳，但不要連追八年那麼久，好像有點趕盡殺絕，做太絕大家就會反彈；另名泌尿科醫師要被追回十多萬元，金額不算太多，他願意配合每個月慢慢扣回去；另有醫師質疑，這項出錯從九十八年開始，積弊已久，實在是很丟臉的事！