高醫大附醫烏龍 8年溢發5千萬獎金

2017-12-28

主治醫師績效薪資系統出錯 400名醫師須繳回

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院主治醫師個人績效薪資系統設定出錯，將四十五項健保項目的抽成，誤植為自費項目抽成，多抽成金額最高達三倍，醫院決議透過協商追回溢付金額，受影響醫師近四百人，時間長達八年，初估溢付金額達五千萬元，有醫師最高須補回四百萬元。

高醫大附設醫院副院長林志隆表示，高醫從民國八十六年起實施主治醫師個人績效制度，除基本薪資外，還依開刀、檢查等醫療作業，給予績效獎金，過去基本薪資及績效薪資都沒有細項，今年三月一名醫師查詢個人績效明細時，承辦人員發現支領異常。

45項出包 有醫師最高須補回400萬元

醫院查核發現，從九十八年七月到一○六年三月，共有四十五項績效薪資的醫療品項因資訊系統設定出錯，把健保項目的抽成，誤植成自費項目的抽成，醫師領到的抽成金額，比應領的還高，差距最高達三倍。

林志隆說，出錯的系統與主治醫師績效有關，並未影響健保申報及病患權益，醫院成立專案小組查明原因，全院六百五十名主治醫師，受影響者近四百人，主要科別是神經內科、神經外科、精神科、耳鼻喉科及泌尿科等。

林志隆說，醫院決議將溢付的績效金額追回，期間已召開三次說明會，他強調不會造成醫師額外損失，只要醫師提出合理的要求，醫院都願意減免，例如溢領多繳的所得稅損失，只要提出證明，醫院認為合理，就會納入考慮。

院方︰願減免 醫︰錯8年實在丟臉

林志隆表示，院方希望追回金額達一到二千萬元，但不預設一定要追回多少款項的立場，醫院系統因人為錯誤，究責是希望找出錯誤，不要再發生。

一名神經內科醫師表示，四十五項大多是神經檢查，對神經科影響較大，雖然親兄弟明算帳，但不要連追八年那麼久，好像有點趕盡殺絕，做太絕大家就會反彈；另名泌尿科醫師要被追回十多萬元，金額不算太多，他願意配合每個月慢慢扣回去；另有醫師質疑，這項出錯從九十八年開始，積弊已久，實在是很丟臉的事！

  • 高醫大附設醫院主治醫師績效薪資系統出錯，八年溢付五千萬元。（記者方志賢攝）

    高醫大附設醫院主治醫師績效薪資系統出錯，八年溢付五千萬元。（記者方志賢攝）

  • 高醫大附設醫院副院長林志隆說明該院主治醫師績效薪資系統出錯狀況。（記者方志賢攝）

    高醫大附設醫院副院長林志隆說明該院主治醫師績效薪資系統出錯狀況。（記者方志賢攝）

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