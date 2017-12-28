茶農7年研發 24節氣茶問世

2017-12-28

神農獎得主一家結合古今製茶智慧 完成24件茶作品

〔記者謝介裕／南投報導〕曾獲「神農獎」的南投縣名間鄉茶農陳錦昌一家五口，搭配台大進修部推廣中心教學，研製「二十四節氣茶」，最後一塊拼圖「大雪」最近到手，總計費時七年，二十四件成品終於問世。

學子提問 身兼茶藝教師投入研製

農民曆裡記載的二十四節氣，如何應用在農事？九十九年間，身為茶藝教師的陳錦昌，在台大進修部推廣中心茶葉認知講習課程中，面對學生們的疑慮，遂偕同妻子及三名兒女，展開研製「二十四節氣茶」。

陳錦昌指出，二十四節氣即是立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒及大寒，每一個節氣大約十五天，堪稱是氣候更迭變化的指標。

自家茶園 依節氣循環栽種改良

他帶著家人分工合作，在自家廣達一．五頃的茶園，依節氣循環，一邊栽種改良品種，一邊採收並進行萎凋、攪拌、炒菁、揉捻、乾燥、烘焙等製程，對茶葉製作也更有領悟，例如，大葉紅茶（台茶十八號紅玉）及山茶，適合夏秋兩季；青心烏龍茶及四季春則分屬夏冬。

由於四季春沒有冬眠期，冬季採收不但品質優於其他季節，更能焙製出特殊「冬仔氣」的香氣；青心烏龍在冬眠期會「養精蓄銳」，待春天一到，貯藏在根部的養分便會快速輸送，助長茶樹萌芽，使得春茶喝起來格外甘甜、順口。

此外，大葉阿薩姆紅茶不怕熱的特性，夏日高溫採製後，更能彰顯特有的紅茶韻味，不過，同樣也屬於重發酵的「東方美人茶」，一旦火候過度，便可能變成全發酵的「紅茶」，更凸顯烘焙火候掌握的重要性。

前6年「大雪」都下雨 今年老天爺幫忙

陳錦昌表示，在研製過程中，前六年每逢「大雪」節氣時，總遇到下雨無法採茶，今年十二月七日「大雪」當天，他一見又是細雨綿綿的天氣，心想此時若無法採製，豈不是又要等一年？遂趕忙向供奉的玄天上帝祈求，幸好不到半小時，天氣便乍晴，讓他終於完成「二十四節氣茶」，也十分感謝老天爺幫忙。

他說，「二十四節氣茶」代表二十四件作品，涵蓋烏龍茶、紅茶、冬片茶、包種茶等各式各樣口味，讓民眾喝到的，不再只是單純的茶，更是古人智慧與現代製茶科技融為一體的成果。