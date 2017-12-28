飯店跨年專案 8成退訂違規

2017-12-28

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕跨年夜將至，不少飯店推出「跨年煙火房」等跨年優惠專案，但消基會調查發現，竟有近八成飯店違反退訂規定，甚至規定訂房後取消將沒收全額房價，其中不乏香格里拉、君悅等知名飯店，呼籲主管機關加強查核，若業者限期不改，依法可處最高三十萬元罰鍰。

消基會針對推出跨年專案的飯店，依「個別旅客訂房定型化契約」調查訂金收退資訊。根據該契約，入住三天前取消訂房，應退還預收總房價的百分之百。但消基會調查，香格里拉台北遠東大飯店訂房時預收總房價，卻規定取消訂房須於十二月一日前告知，否則收取全額費用；台北君悅酒店則沒收一晚費用。消基會董事長游開雄痛批不合理。

此外，部分業者與旅行社合推跨年專案，義大皇家酒店在雄獅旅遊、燦星旅遊合作案，規定預付全額且不接受取消或延期；台北萬豪酒店也在雄獅旅遊合作案規定，三十天前退訂沒收全額訂金，在東南旅遊合作案也規定無法退費。

台北君悅酒店回應，凱悅集團旗下酒店的跨年住房專案都有全球統一的退費規定；但各地法令不同，訂房網頁有備註「取消訂房規定依台灣當地法令」，期限前退房不會沒收訂房費。至於香格里拉台北遠東國際大飯店，記者在截稿前未取得回應。

雄獅旅遊則表示，若飯店商品有違規進行修正，會比照規範辦理。