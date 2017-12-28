有線電視費率 後年取消600元上限

2017-12-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨通過「有線電視多元選擇付費機制規劃草案」，除解除每月六百元的費率上限，並要求業者未來至少須提出兩組以上基本頻道組合；其中一組俗稱「清冰」、費用低於兩百元，但應至少有十三個基本頻道。另系統及頻道業者還須提供自組的付費組合、單頻單選，讓消費者能選擇「加料」。草案預計明年一月辦公聽會、一○八年實施。

目前全國有線電視訂戶約有五百多萬戶，每月收費五百元到五百五十元，市場營收一年約三百億元。業者採「付費統包」，頻道多達上百個，但內容參差不齊，消費者只能照單全收。

ＮＣＣ因而修法推動「分組付費」新制，近日核定有至少四家業者將自一○七年率先試行分組付費，推出一八八元至五三三元的多元方案，昨再修訂方案，進一步取消費率上下限規定。ＮＣＣ綜合規劃處長王德威表示，草案是希望能增進消費者多元選擇的權利，但現行大碗公的形式（一種費率吃到飽）不會消失，基於尊重市場機制，因此解除六百元費率上限。

ＮＣＣ副主委翁柏宗說明，所謂「清冰」，組合內容須包含現行有線廣播電視法規定的依法播送的至少十三個基本頻道（國會頻道、無線五台、原、客、公用、地方、頻道表）。兩百元以外的基本頻道組合，則開放業者自訂，但須包含新聞、兒少、戲劇、電影、教育等五種頻道類型，每類至少要有兩個頻道，費用跟內容則由業者自訂。

王德威也說，除系統業者自推組合套餐，頻道業者也能自己推出組合並訂價，且系統業者不得拒絕，希望讓頻道商能有更多議價空間。