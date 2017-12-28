北市兒童搭捷運6折 新北殺到5折

2017-12-28

〔記者何玉華、蕭婷方、沈佩瑤／綜合報導〕台北市日前宣布明年開始，補助六到十二歲兒童搭乘捷運享六折優惠票價，原稱不跟進的新北市，昨天突宣布跟進，且優惠更大；六至十二歲兒童搭北捷將比照公車兒童票打五折，預計明年上半年實施。

明年上半年實施 19萬人受惠

北市優惠案須待一億一千多萬元的補助款預算經議會三讀通過後，才會「擇期上路」。北市府發言人劉奕霆昨回應表示，依法提供乘車優惠，「並無與其他縣市政府進行政策比較」。依照兒童及少年福利法規定，大眾交通運輸應提供兒童優惠措施。

新北市府估計優惠案有十九萬兒童受惠，社會局估算經費一億八千多萬元，交通局評估捷運路網及會實際使用運具人數，保守估算金額約五千萬元，將從交通局預算中勻支；若不足，會在明年底提墊付案。

協請桃捷、高捷提供5折優惠

新北市交通局長王聲威表示，捷運優惠有關後續執行細項，涉及身分認定及票證系統修改，將由交通局、教育局及社會局與北捷公司協商，最快明年上半年實施。此外，後續也會協請桃捷公司、高捷公司提供新北市兒童票五折優惠，相關費用全數由新北市補貼。未來新北市經營的淡海、三鶯及安坑輕軌票價，也會把兒童票納入票價種類。

在台北市率先宣布明年提供兒童票六折優惠後，新北市長朱立倫在市政總質詢時表示，捷運優待票應該由捷運公司出錢，全國一致，新北市暫時沒有跟進的打算。昨天朱立倫卻突然宣佈打五折優惠，連議員也感到錯愕，且頗有微詞，認為未被告知，不尊重議員。

朱立倫解釋，當新北市在捷運公司的股權相當時，由捷運公司補貼或市府補貼都是一樣的，但現階段還需要協調，因此決定比照公車等大眾運輸，一致給兒童票五折，免得造成家長的困擾。