翻轉虎姑婆故事 王孟婕奪奇幻文學首獎

2017-12-28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕顛覆傳統！中科實驗高中王孟婕，把台灣流傳民間故事「虎姑婆」重新詮釋為慘絕人寰的恐怖故事：因為農村歷經疾病、大雨與乾旱，在窮途末路的飢荒下，村莊小孩一個個不見了，女主角也被父親結束生命，用想像力來翻轉傳統故事，奪下今年「全國高中職奇幻文學獎」首獎。

全國高中職比賽 成績揭曉

宏碁集團創辦人施振榮補助辦理的第九屆「全國高中職奇幻文學獎」比賽，成績揭曉，首獎王孟婕；貳獎是恆春工商徐璽荃、北門高中張育銓；三獎是高雄美國學校游昀儒、衛道中學蔡承軒、彰化高中蕭有泉、文華高中謝開宇。

王孟婕表示，為了參賽，她不斷構思，最後敲定「虎姑婆」來進行情節翻轉，整篇穿插「虎姑婆」歌謠，只是這次讓孩子消失的不是老虎精化身的虎姑婆，而是窮困農村為求生存，走投無路的父親假借虎姑婆的傳說，手刃孩子上西天的暗黑故事。所有情節都在腦海中推演，真正下筆完成只花了四、五個小時。

王孟婕說，悲劇故事容易引人共鳴，她想的是人性在面對生存時的選擇，為了活下去，父親也只好選擇手刃女兒，媽媽的眼淚、得以暫活的兒子，這就是人性。

首獎貳獎國中同學 頒獎典禮重逢

而奇幻文學也出現奇幻相遇。王孟婕與貳獎得主徐璽荃是台中福科國中同學，徐璽荃後來舉家搬到屏東，兩人在頒獎典禮上重逢，直稱「真是一趟奇幻之旅」。

「全國高中職奇幻文學獎」比賽提供想像力與創作力的平台，彰化高中圖書館主任呂興忠表示，以奇幻的形式與技巧，述說大家可能熟悉或忽略的台灣人物，經過翻轉以及再對話，提供新的視角、創造新的意義。