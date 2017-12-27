國泰醫院斐濟義診 助歪鼻男呼吸順暢

2017-12-27

記者吳欣恬／台北報導

一名50歲斐濟男子，鼻子因骨折歪了一邊，不但影響外觀，還造成嚴重鼻塞，但因當地醫療資源不足而遲遲未接受治療。上個月國泰醫院醫療團第8度前往斐濟義診，為男子進行鼻整形手術，他終能順暢呼吸。

鼻子骨折 影響外觀及呼吸

國泰醫院自2014年承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，至今共8度前往斐濟進行醫療服務。該院指出，根據過往經驗，發現當地3大耳鼻喉科疾病分別為中耳炎、鼻炎鼻竇炎併發息肉增生，還有甲狀腺腫大。之前曾針對甲狀腺腫大和中耳炎派醫師前往協助治療，上月特別派耳鼻喉科醫師前往，為鼻中膈彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻病的病人治療。

醫療團團長、國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀說，斐濟屬於海島型國家，空氣潮濕，當地民眾易有慢性鼻炎或鼻竇炎。此次為期1週的醫療服務，共幫13名病人解決長期鼻病的困擾，其中這名男性患者令她印象深刻。

經整形矯正 患者重拾笑容

患者因歪鼻影響外觀和呼吸，導致心情相當鬱悶，就醫時幾乎一句話都不願意說。醫療團以台灣帶去的人工骨板，加上患者本身的耳朵軟骨來進行鼻整形後，讓他呼吸恢復順暢，外觀矯正效果也相當好，患者在術後重拾笑容，不斷向醫療人員道謝。

國泰醫院自2014年起每年2度前往斐濟從事醫療服務，累計已在斐濟完成3500多人次的服務。