流感疫情升溫 增5死亡個案

2017-12-27

記者林惠琴、何玉華、方志賢／連線報導

衛福部疾管署統計，上週類流感門急診就診7萬7444人次，較前一週增加16%，並新增14例流感重症，另再增5例死亡個案；疾管署副署長羅一鈞表示，預計下週會進入流行期，而本週末適逢元旦連假，可能會先出現一波流行小高峰，民眾出遊或跨年要注意衛生防護措施。

元旦連假 恐現流行小高峰

此外，上週新增5例腸病毒重症病例，其中2例為腸病毒D68型，分別是新北市新店一名4歲男童，即該市今年首例D68型腸病毒併發重症個案，另一名為高雄鼓山區的5歲男童，均住院治療中。

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，新增14例流感重症中，年齡最小的是東部5歲女童、罹患慢性疾病，有12例未接種本季流感疫苗；至於5例死亡個案，包含4女1男，年齡介於55至80歲，患有糖尿病、心血管疾病、腎臟病、肺部及其他代謝性疾病，也均未接種本季流感疫苗。

羅一鈞指出，目前社區流行以B型流感為主，相較於A型流感，更容易出現小腿肚等肌肉痠痛症狀，可提高警覺。預計流感疫情高峰會落在農曆春節前後，但本週元旦連假應該會先出現一波小高峰，提醒民眾公費流感疫苗尚有約19萬劑，符合資格者趕快接種，以提高防護力。

新北市今年首例D68型腸病毒併發重症個案，患者為新店一名4歲男童12月1日發燒，初步診斷為中耳炎及流感，幾日後卻出現四肢無力癱軟、活動力差等症狀，就醫採驗檢體確認為腸病毒D68型，症狀雖已改善，但仍住院中。

D68型腸病毒重症 新北今年首例

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，初期類似上呼吸道症狀，如發燒、咳嗽、流鼻水等，後期出現突發上肢或下肢無力，與典型腸病毒手足口病與疱疹性咽峽炎不同，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，提醒民眾應養成良好個人衛生習慣、落實正確勤洗手。