失戀失眠心情差 小心憂鬱症上身

2017-12-27

文／劉誠崇

正值青春年華的小美（化名）第一次來精神科求診，主述自從相識3年的男友提出分手後，就沒有一天晚上能夠好好休息。每當午夜夢迴，多年的點點滴滴不停地在腦海裡縈繞，幾乎都沒有睡意，情緒激動時，也常落淚。

求助專業精神科醫師 避免憾事

失眠讓小美相當困擾，不只身心無法獲得休息，疲勞的累積導致她更無法專心工作，同事與公司主管的不了解與不諒解，更讓她感受到挫折與難過。

她常自責說：「我真是一個不值得被人愛的人，像我這樣不好的人，也許本來就不配擁有幸福吧！」因為不想被親友當作是一個帶著負面能量的人，她開始拒絕與親友往來。

在別人面前，她總是強顏歡笑，不想讓低落的情緒渲染或影響別人；可是獨處時，這些累積壓抑的悲傷，常常徹底地將她打倒瓦解。這樣極端兩面的生活情緒，讓她覺得自己很假，最後累積壓抑的悲傷，讓她覺得如果自己從來沒有出現在這個世界上，這個世界是不是會因此更美好、更圓滿呢？甚至曾經抱持著結束自己生命的想法。

像小美這樣的人，其實不在少數。追本溯源，其實是罹患了憂鬱症，只是不願意接受自己有情緒上的問題，更不願意接受治療，只好斷然拒絕別人的建議。

除藥物治療外 宜合併環境調整

針對憂鬱症的治療，主要以改善患者的情緒與生活功能為目標，除了藥物治療外，最好合併環境的調整與心理治療。

另外，憂鬱症患者常有負面想法，甚至出現自我傷害的行為，而發生令人遺憾的悲劇，若能求助專業精神科醫師，配合接受治療，通常憂鬱症狀會明顯改善。

（作者為楊聰才診所心理衛教中心醫師）