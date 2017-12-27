日師跨海尋人 書寫80年前日台師生情

2017-12-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕一封求助信件，促成一趟台、日跨世代尋人之旅！

香山國小校長 找到90歲校友

日本神奈川縣鐮倉學園中學歷史教師神田基成日前寄了封電子郵件給新竹市香山國小，希望能協助尋找日治時期曾被日本教師佐佐木四郎教過的學生，希望藉此了解日本教師在台灣的歷史教育。香山國小校長鄧瑞源「使命必達」，找到高齡九十歲的學生姚炳煌，神田基成廿九日將飛到台灣訪談。

香山國小校長鄧瑞源說，神田基成信中提到希望能拜訪新竹市香山牛埔公學校、即香山國小前身的畢業生，並鎖定一九三八年到一九四○年間的畢業生，希望藉由訪談佐佐木的學生，除了解日治時期的台灣教育，並認識已過世的佐佐木四郎為人。

鄧瑞源說，在市議員吳國寶服務處主任、也是香山國小校友黃聰智的協尋下，很快就找到一九四一年牛埔公學校畢業、經營米行的姚炳煌，佐佐木正是他小學五年級的導師。

鄧瑞源說，佐佐木四郎應是在一九三八年到一九四一年間在香山牛埔公學校服務。神田基成偶然讀到佐佐木老師的書籍，很想知道日治時代台灣公學校的氣氛，以及當年師生的人際關係。

阿公想起童年 猶記恩師疼愛

鄧瑞源與黃聰智前天拜訪九十歲的姚炳煌，姚炳煌說，佐佐木老師什麼科目都教，對學生很嚴格，但很疼愛學生，若不乖或調皮，只會請孩子罰站面壁思過，不會體罰孩子。

鄧瑞源說，已找到三名佐佐木的學生，神田廿九日將從日本飛到台灣訪談當年畢業的三名老校友。