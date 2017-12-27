黑戶30年 印尼華僑盼終結人球身分

2017-12-27

〔記者林良昇／台北報導〕六十歲印尼華僑周春蘭在卅年前印尼排華運動時到台灣與陳姓男子結婚，但遲未取得任何身分，沒有健保等任何保障，周今年主動向移民署投案，希望結束黑戶人球的日子。

立委陳學聖昨與周春蘭在立法院召開記者會，陳學聖說，周春蘭卅年前碰到印尼排華運動，為了保命到台灣透過媒人介紹嫁給陳姓男子，生了兩個兒子。周春蘭卅年來，沒有印尼和中華民國國籍身分。

周曾於二○一二年向總統府陳情，希望返回印尼探視母親，但事情未解決，近幾年周春蘭身體狀況欠佳，無力支付醫療費用，周今年主動向移民署投案，希望政府以重視人權的立場，用特赦的方式，處理相關案例。

周春蘭情緒略顯激動地說：「人家看一次中醫只要一百廿元，我看一次要九百五十元」，住院十一個月要花一百萬元，她只希望在台灣有身分證，能有健保看醫生。

須先有居留許可 才能辦身分證

內政部國籍行政科科長蘇誌盟指出，查閱戶籍資料，確定周春蘭具有中華民國國籍，是「無戶籍國民」；戶政司戶籍行政科科長潘營忠則表示，無戶籍國民回到台灣，完成居留許可後，取得身分證是最後一步。

移民署移民事務組副組長尹育華表示，首先要確定周春蘭的身分，把其身分合法化，如果確認是無戶籍國民，外交部可給予無戶籍國民護照，讓周春蘭先返回印尼，結束她在台灣逾期居留的狀況，再回到台灣處理後續事宜。