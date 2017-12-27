「家在台灣」 靈醫會6神父修士獲身分證

2017-12-27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕天主教靈醫會六位義大利籍神父及修士，昨獲宜蘭縣代理縣長陳金德頒發台灣身分證，「最年輕」是七十四歲傅立吉，最年長九十一歲李智，在台時間四十六到六十三年不等。七十七歲靈醫會長呂若瑟感性地說：「我的家在台灣，不是義大利。」神父謝樂廷更道出：「我們的心早就是台灣人。」

羅東聖母醫院 被稱阿兜仔醫院

天主教靈醫會首批會士在民國四十一年抵台，輾轉到當年醫療資源比較匱乏的宜蘭落腳，創辦羅東聖母醫院、聖母護專、聖嘉民啟智中心及長照中心，至今已得到十三座醫療奉獻獎。羅東聖母醫院早年被暱稱「阿兜仔醫院」，不向清寒病患催討醫藥費，在地方傳為佳話。

靈醫會神父呂若瑟、呂道南、李智、謝樂廷、傅立吉、修士卡通靈，昨獲頒台灣身分證。除呂若瑟、謝樂廷，其他四人都得過醫療奉獻獎。陳金德昨到聖母醫院為六人披上圍巾交付證件，感謝他們一生奉獻給台灣，呂道南因病住進呼吸照護病房，陳也到病榻前探視。

91歲李智 希望再照顧更多人

呂若瑟說，自己在義大利待二十多年，在台則是住了五十二年，台灣才是他的家；謝樂廷表示，來台是為服務不是賺錢，很高興獲得身分證，「台灣有人情味，是最好的國家」、「繼續愛的工作，為弱勢者服務」。

李智說得一口流利台語，稱讚台灣人友善和睦，雖已年逾九十，身體還很好，希望再奉獻己力照顧更多人，拿到身分證後以身為台灣人為榮 。

呂若瑟創辦澎湖惠民啟智中心、宜蘭聖嘉民啟智中心，致力於啟智教育，照顧過上千名孩子；李智曾在澎湖照料麻瘋病患，後來轉到宜蘭服務肺結核病人，近幾年投入老人關懷；呂道南擔任二十四年羅東聖母醫院院長，過去遇到窮人付不出醫藥費用，主動刪除呆帳。

謝樂廷以照顧肢體障礙者為職志，雪隧尚未通車前，他開車經北宜公路來回台北、宜蘭，載送小兒麻痺患者到台北榮總裝義肢、輔具、復健，服務過一千三百名身障者。

傅立吉在羅東聖母醫院開辦安寧病房，投入臨終關懷；卡通靈有「流浪者送行者」封號，若有街友路倒送進醫院，他一視同仁，幫忙洗澡、換藥、餵食、導尿，是今年醫療奉獻獎得主。