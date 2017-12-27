踐踏愛心 拿免費衣物轉賣牟利

2017-12-27

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市銅板樂園成立二手物資公益平台，免費開放索取衣物、家電及玩偶等，減輕弱勢家庭負擔；卻有民眾專挑幾乎全新的衣服及玩偶，拿到跳蚤或二手衣市場販賣牟利，貪婪行徑踐踏愛心。

福爾摩沙反哺基金會三年前在屏東市打造「銅板樂園」，為擴大服務層面，園區並成立「二手物資平台」，鼓勵民眾捐出還能使用且未污損的衣服、玩偶及家電等生活用品，讓有需要的民眾自行到園區挑選。

園方痛心 希望物資留給需要的人

銅板樂園執行長李文彬表示，過去二年來，園區陸續送出將近二萬件的二手衣，雖稱「二手」，其實都還很新，有些捐贈者甚至會送未開封的新衣，令人感動；很多弱勢家庭買不起玩偶給孩子玩，一聽到園區圍牆掛滿玩偶可免費取用，小朋友開心極了，至今已送出一千多個玩偶。

但園區志工發現，有特定人士經常出入園區，專挑幾乎全新衣服，再拿到二手衣市場販賣，也有外籍移工把這些免費的衣服寄回母國給家人穿，或以五十元一件轉賣給其他移工。李文彬接獲反映後，曾前往高雄某中古衣市場查看，果然發現園區的衣服擺在攤位上，一件賣九十九元，還在夜市發現園區的玩偶，一個賣二十元，民眾的愛心被貪婪踐踏，讓李文彬感到痛心。

李文彬表示，他相信這只是少數人的行為，不會影響園區二手物資平台的運作，因園區仰賴志工協助維護，進出園區取物但憑良心，希望能收起貪念，讓二手物資能幫助真正需要的人。

警稱擅闖拿走衣物變賣 恐觸竊盜罪

警方表示，雖是大眾捐贈的物資，但所有權已歸園區，若未經同意擅自闖入拿走物資變賣，恐觸犯竊盜罪，收購者也有觸犯贓物罪之虞。