中華郵政郵館「養蚊子」 明年結合長照使用

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕中華郵政現於全台設有九座「郵館」，供員工出差、受訓或旅遊住宿，明年預計還要再新建五座、目標一○八年全台二十間責任中心局都有郵館。但郵館使用率低迷，近日遭立法院預算中心點名檢討。中華郵政指出，受限郵館不能營利，明年將結合「不老運動」等長照業務，做為銀髮族活動場地，積極提升使用率。
明年將再建5座 立委要求檢討
中華郵政現有九座郵館，提供員工出差、受訓或現職、退休員工攜眷旅遊時住宿使用，但前兩年整體住房率僅約十九．四％、廿二．五％，僅阿里山郵館住房率超過五成。今年截至八月，阿里山郵館住房率破七成，但次高的南投霧社、金門郵館也僅三十八％、三十一％。
立院預算中心檢討指出，中華郵政明年將再新建台北信義、花蓮中正路、苗栗南庄、台中淡溝、高雄站前郵局等五座郵館；但部分郵館住房率偏低、住房收入不敷維運成本，恐讓中華郵政資產低度利用、影響獲利，應檢討郵館設置必要性，並建議積極提升使用效益。
中華郵政主秘藍淑貞表示，郵館不以營利為目的，依設置管理要點，郵館主要用途為員工招待所。且加強行銷下，除了離島受限於天候、交通，其他郵館使用率均有顯著成長。
呼應交通部長賀陳旦提出郵局做長照想法，各地郵館更研擬明年起結合中華郵政投入長照推出的「不老運動」，提供銀髮族做為踏青、旅遊或活動場地，也將協助地方推動社區衛教，例如提供量血壓、健康檢查等免費服務。
中華電信會館 網友誇CP值爆表
但反觀中華電信，全台的住宿會館雖也以員工為主，但民營化以後重新裝修，房間乾淨舒適、價格親民，假日雙人房價位兩千有找，常有民眾透過中華電信員工親友代訂，每逢休假期間都是一房難求，被網友讚為ＣＰ值爆表的住宿體驗。外界建議據以參考，改善郵館經營。
身兼中華郵政董事長的交通部政次王國材指出，郵館若要擴大經營，須投資改善，要對外開放營業則須配合旅館設置相關法令，現況申請恐難過關，需再評估研究。目前將結合長照相關活動，提供長輩活動或住宿免費使用，先積極提高使用率。