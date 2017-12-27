涉詐健保12萬 名醫江守山解職又起訴

2017-12-27

〔記者黃捷、林惠琴／台北報導〕名醫江守山任職新光醫院期間，同時在外經營食品公司，被控多次利用門診機會，偽造公司四十四名員工病歷，開出體檢醫囑，詐得十二萬餘元健保費，士林地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

起訴書指出，江守山二○一三年八月間利用門診機會，拿著他經營的「國際機能食品公司」四十四名員工健保卡過卡，並造假四十四份病歷，虛構員工主訴腹部長期疼痛、水腫等症狀，並開立檢驗單。其中三十五名員工事後依照檢驗單時間至新光醫院體檢。

檢方指出，江守山之行為讓員工獲取不當的健保利益，假病歷影響四十四人後續醫療安全，新光醫院事後把詐領的健保給付歸還健保署，也因此損失十二萬餘元。

新光醫院已在二○一五年十月決議解聘江守山，他昨天受訪時重申四十四人身體不適，雖然有些人未前往門診，但他都有做初步評估，再依照臨床情況開出檢驗單，並無不實登載病例內容行為。

江喊冤 稱未不實登載病例

江守山強調，上述員工中，只有少數高階主管付給他費用，其餘都是他倒貼，全數付給新光醫院。但他從院方獲得的給付，卻僅有每位病人一百六十元、總計約七千元。不解為何會出現Ａ健保費的說法？直言很冤枉！

但檢察官傳喚四十四名員工，皆證稱不知道江製作他們的病歷，也從未說過上面記載的症狀，是公司人事部告知免費體檢是「員工福利」，才會把健保卡交給人事部辦理。

江守山遭解僱後，在臉書發文「白色巨塔的崩壞」，影射新光醫院為填補財務缺口，推出自費項目，但不僅設備老舊，療程也沒效果。事後更提起民事訴訟，請求確認僱傭關係，但遭士林地院駁回敗訴，全案已上訴高等法院審理中。

新光醫院副院長洪子仁昨日澄清，發現十二萬餘元涉及不實申報時，已主動全數退回給健保署，且此案並非該院提告，而是台北市衛生局調查、提告。