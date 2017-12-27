醫療法修法減輕民刑責 消基會：民怨更多

2017-12-27

〔記者陳宜加、林惠琴／台北報導〕醫療法第八十二條有關醫療事故責任的修法案，近日完成立院黨團協商。消基會昨開記者會，痛批修法「本末倒置」，降低醫療行為的刑事責任，卻也一併大幅減輕醫療機構的民事責任，無助於改善醫界聲稱濫訴現況，更恐爆發大量民怨，呼籲立法院切勿草率通過修法。

現行醫療法第八十二條規定，醫療機構及其醫事人員因「故意或過失」致生損害於病人，須負損害賠償責任。經衛福部修訂並送入立法院審議，近日黨團協商修正為故意或「違反醫療上必要注意義務且逾越合理臨床專業裁量」才須負責。

合理臨床專業裁量定義模糊

消基會批立法院黨團協商，將刑事、民事責任都一併大幅減輕，比如醫師醫治病患，應由醫院負擔賠償責任，但修法讓醫療機構有「合理臨床專業裁量」模糊空間。未來醫院與病患產生糾紛，醫院只要說一例一休人力不足、醫師不夠，就可說是臨床專業裁量，幾乎不用負責任，也更難促使醫院改善醫護血汗與設備不足情況。

消基會董事長游開雄說，當務之急是暫停醫療法的修法，優先完成「醫療糾紛賠償機制」、「醫療爭議處理法制」立法，透過簡易鑑定制度，初步釐清責任歸屬，再經由調解與補償機制降低訟源。

衛福部醫事司長石崇良回應表示，修法主要藉由「合理臨床專業裁量」，讓醫事人員責任更明確，但醫療機構的故意、過失民事責任不會限縮。

此外，衛福部已研擬「醫療事故處理法草案」，發生醫療事故時，強制一百床以上的醫院必須成立專業小組協助溝通。進入調處的醫療事故，將由第三方釐清事故爭議，調處以三至六個月為限。若期間醫療機構拒絕提供資料，會祭出罰則，最快本週送行政院審議。