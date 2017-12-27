南投2鴨場驗出H5N6亞型 國內外首見

2017-12-27

〔記者吳欣恬／台北報導〕因應禽流感可能進入秋冬高峰期，農委會本月十一日起，針對全國露天養鴨場全面採樣篩檢，十九日在南投縣採集兩鴨場樣本，廿一日初篩結果呈陽性反應，廿四日確診為H5N6亞型低病原禽流感。目前認為應無傳人風險，但過去在國內外都沒發現過，不排除是在本地重組產生新病毒株，農政單位昨日立即撲殺兩鴨場一萬一千八百四十八隻鴨。

防檢局副局長施泰華表示，這株新病毒無論H5基因或N6基因，都與今年二月花蓮縣玉里鴨隻或十二月台南市黑面琵鷺測得的H5N6亞型高病原病毒株不同，也和韓國爆發流行的H5N6病毒株不同，屬於新型H5亞型病毒，為國內首見。

屬低病原禽流感 應無傳人風險

農委會副主委黃金城說，目前已知這個新病毒的N6基因主要流行在野鳥間，H5基因則還要再分析，不過只有一個鹼基，和先前發現的兩株H5N6有六鹼基很不同。因是新病毒，如不清除，可能又會跟別的禽流感病毒重組，因此雖是低病原，仍決議全面撲殺，兩鴨場可獲全額補償。但如果這株新病毒之後再於其他禽場檢出，是否還會撲殺，就要再討論。

明年1-3月 鴨隻須送檢才能上市

為擴大防疫，農委會十二月十一日起，針對全國露天鴨場採檢；彰化以南六縣市土雞場以每月九十場展開抽檢，所有蛋雞場則以每月卅場進行抽檢。另外，明年一月十六日起至三月底，所有鴨隻都須採樣送檢，檢附禽流感陰性的檢驗報告後，才能上市屠宰。

防檢局統計，今年迄今國內禽場共發生一百七十八例高病原性禽流感，其中四場同時檢出兩種病毒，另有七場檢出為H5亞型高病原無法判定型別。野鳥監測則發現八例檢出高病原禽流感，H5N2和H5N6各四例。

防檢局指出，有十二場檢出H5N6的禽場及三例檢出H5N6野鳥，病毒型別都和年初花蓮幼鴨相同，有傳人風險。月初台南七股拾獲的黑面琵鷺H5N6病毒，型別和日韓爆發的相同，但不會傳人，而兩者都為六個鹼基的高病原病毒，此次發現的新型病毒則為低病原，應無傳人風險。