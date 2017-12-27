1人洗腎 家族罹病風險2.5倍／林口長庚研究發現洗腎有「家族群聚」現象 姊妹間11.04倍風險最高

2017-12-27

〔記者林惠琴／台北報導〕家人洗腎，自己洗腎風險也高！

林口長庚醫院醫療團隊分析八萬多名末期腎病變患者資料發現，若父母、兄弟姊妹、子女罹病，其未來洗腎風險是一般人的二．五倍，其中，兄弟姊妹罹病，洗腎機率風險更高出近五倍，證實末期腎病變有家族群聚現象。此為亞洲首篇相關研究，已刊登於《美國腎臟病期刊》（American Journal of Kidney Disease）。

去年健保支付腎臟病483億

美國腎臟醫學會統計，台灣末期腎病變發生率、盛行率均是全球第一；有研究指出，慢性腎臟病在台盛行率高達十一．三％，相當於不到十個人之中就有一人，且去年健保支出最多金額的疾病，也是腎臟病，花費約四百八十三億元，洗腎人數超過八萬五千人，堪稱「國病」。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師吳欣旭表示，此次研究發現，若父母、兄弟姊妹、子女之中，有人是末期腎病變患者，其未來洗腎風險是一般人的二．五倍。進一步分析，父母、兄弟姊妹、子女有人罹病，其洗腎風險依序是一般人的二．一五倍、四．九六倍、二．七八倍，反觀沒有血緣關係的夫妻，當一人末期腎病變，配偶洗腎風險則僅為一般人的一．六六倍，顯示末期腎病變有家族群聚現象。

3成遺傳、7成環境因素

吳欣旭說明，造成末期腎病變有三成是遺傳、七成是環境因素。環境因素又可分為家庭共享環境因素一成、非家庭共享環境因素六成，推估一起生活時，有共同高糖、高鹽、高油的飲食習慣，進而導致慢性腎臟病常見成因糖尿病、高血壓等疾病。

研究也發現，兄弟姊妹是末期腎病變患者，其洗腎風險較父母、子女、配偶高，吳欣旭研判為基因、生活方式更相似所致，但有待進一步研究證實。另兄弟洗腎、自己也洗腎的風險是四．七八倍，姊妹洗腎、自己洗腎的風險則高達十一．○四倍，造成性別差異原因須後續探討。

飲食宜清淡 定期量血糖

吳欣旭提醒，飲食宜避免高糖、高鹽、高油，若家中有末期腎病變患者，要定時量血壓、血糖，慢性疾病做好控制。出現泡泡尿、水腫、高血壓、身體倦怠時，應儘速就醫，以利早期發現、早期治療。