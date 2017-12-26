嘴破有三種 中醫對症治療

2017-12-26

文／高皓宇

「嘴破」在醫學上稱為「反覆性口瘡」，在中醫稱為「口瘡」或「口瘍」。成因眾多，通常過於勞累造成免疫力失調而產生，且和遺傳有關，因此家人可能也有反覆嘴巴破的經驗。

缺乏維生素B12、礦物質或使用不適當的藥物也會造成嘴巴破；有些人講話時，不自覺咬破嘴巴內膜，也會留下傷口；情緒和壓力也會是加重嘴巴破的重要原因；其他因素則為感染黴菌或病毒。

中醫將嘴破分成虛火、實火和虛證。若吃過多烤炸辣、花生等食品造成者則屬實火；若因熬夜、月經來、壓力大而嘴破則屬虛火上炎。

實火者，通常口瘡色紅且腫痛，兼有口渴、喜喝冷飲、大便秘、小便黃赤、舌紅苔黃和脈數有力等症狀，治療需清熱瀉火；若屬於虛火者，通常會反覆發作，且伴隨有心煩氣躁、口舌乾燥、手腳熱且汗出、舌紅少苔和脈細數等症狀，治療需滋陰清熱。

若屬於虛證，其口瘡表面顏色淡、無紅腫，輕度疼痛但卻常反覆發作，且常有疲倦、腹瀉、食慾低下、舌淡和脈弱等症狀，治療則給予補氣藥物。

口瘡若使用中藥妥善治療，且配合生活作息和飲食調整，則能縮短其症狀發作的時間，和反覆發作的次數。另外也可使用中藥如吹喉散降低局部疼痛不適。

另外，一般嘴巴破約在兩週即會痊癒，若沒有痊癒而且局部同樣地方反覆發作，則需考慮是否為貝西氏症（或稱貝歇氏症，Behcet’s disease），或其他癌前病變的可能，不可輕忽。

（作者為衛生福利部桃園醫院中醫科醫師）