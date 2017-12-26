冬季三九貼 減敏定喘好時機

2017-12-26

文／郭靜諭

68歲的張伯伯有氣喘病史，每當冬天來臨時總會發作，主要症狀為喘促、慢性咳嗽等。他除了注意飲食和運動，也遵從醫囑接受正規治療。

3年前接觸到三九貼的訊息，每年都依照節氣至門診接受穴位敷貼治療，並配合西醫用藥，近兩年氣喘已沒有發作。

三九貼和三伏貼皆屬於中醫外治法的範疇，也稱為「天灸」，利用辛溫刺激的中藥材做成藥餅，敷貼在特定穴位上，利用藥物溫熱的性質，刺激穴位經絡的氣血運行，以達到祛除寒邪，並調節人體免疫反應的作用。

此一療法多應用在過敏性鼻炎、氣喘、慢性阻塞性肺病、反覆感冒等疾病，也可運用在寒性痛經的患者身上。實證醫學研究也顯示，正規治療加上穴位敷貼，能有效控制疾病的嚴重程度。

三伏貼的時段是在夏季，利用夏至後的3個伏日做治療，在節氣中屬於一年中最炎熱的一段時間，目的為防治上述好發於冬季的疾病，達到「冬病夏治」的效果。

三九貼則是在冬至之後的3個9日進行，為一年中最寒冷、疾病最易復發的時期，以達到「鞏固治療」的效果。

兩者相輔相成，運用節氣交替時做治療，加強扶助正氣，避免疾病發生。

冬至後的3個9日進行

今年（2017）的3個9日分別為初九（12月31日）、二九（1月9日）和三九（1月18日），在這一段時間，都是屬於節氣中最寒冷的時期，可選擇合適的時間接受穴位敷貼。

需注意的是，由於使用的藥物對於皮膚有一定的刺激性，因此醫師會依照患者年齡、皮膚現況和過去敷貼治療的經驗決定藥餅敷貼的時間。

另外，因個人膚質不同，可能會出現輕微刺癢、發紅、水泡等情形，故提醒患者要尋求合格中醫師就診，以決定是否適合接受藥餅敷貼治療。

（作者為林口長庚中醫婦科主治醫師）