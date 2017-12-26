《謠言終結站》小孩瘀青抹油消腫？ 醫師：無醫學根據

2017-12-26

記者林彥彤／台北報導

小孩學爬、學走路，難免會跌倒或撞傷，而出現瘀青或腫脹。坊間流傳各種消瘀青偏方，例如在瘀青處塗抹沙拉油、豬油或是以熱雞蛋、鴨蛋等熱敷傷口等。醫師表示，完全沒有醫學根據，甚至有可能引發傷口感染，若不放心，應帶孩子就醫，請醫師評估，並等待身體自然代謝。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊指出，一歲前的小孩，因為還在學爬、學站等，跌倒或撞到的瘀青非常常見，門診中也常有爸媽詢問，是否要用鴨蛋熱敷，以消除瘀青或傷口腫脹等問題。但其實這些都是沒有效的。

戴季珊表示，剛撞到時，傷口腫脹屬於急性期階段，此時應冰敷才能消腫，熱敷鴨蛋或雞蛋，反而會造成紅腫，若有傷口，且蛋殼不乾淨，還可能造成傷口感染。

熱蛋敷傷口偏方 恐引發感染

王杰凱小兒科診所小兒科醫師何泰樺也說，不只熱敷蛋沒有消腫療效，坊間流傳塗抹各式油的方法也沒有用，因為油並不具有消腫、退瘀青療效，反倒是人體自然會新陳代謝，約3至5天後，瘀青應可自然消退。

瘀青數天可消退 若傷頭部須就醫

何泰樺提醒，大部分的瘀青、腫脹會隨著時間漸漸消退，但傷口若在頭部，要小心顱內出血的問題，還是要就醫，請醫師評估傷勢，並觀察小孩是否有意識不清、嘔吐等情形，必要時，應接受進一步診治。