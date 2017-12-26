建商濫墾 約147座籃球場綠地全禿了

2017-12-26

〔記者蔡清華、楊淳卉／綜合報導〕高雄市仁武區觀音湖段山坡地遭不肖建商大面積濫墾開發，欲興建度假小木屋、別墅，初估開挖面積約六萬一千六百五十平方公尺，相當於一四七座籃球場，整片綠色山林被挖成禿丘，檢調傳喚四名業者，依涉犯水土保持法、竊占等罪嫌偵辦，蔡姓主嫌仍在逃，將追緝到案。

承辦檢察官十三日指揮調查局偕高雄市都發局等單位，兵分多路帶回涉案彭、黃、嚴、曾等嫌疑人及證人到案，訊後以三萬至五萬元不等交保候傳。

專案小組調查，蔡姓主嫌與觀音湖段山坡地地主彭嫌、黃嫌簽訂土地開發計畫，去年八月以從事農地開發利用名義申請整坡工程；但他們未依核定進行水土保持，原本青翠茂密的樹林被剷平，致地表土石裸露。因該處山坡地緊鄰道路，一旦遇強降雨，土石恐崩坍，影響用路人安全。

檢方空拍觀測，初估開挖面積達六萬多平方公尺，開挖範圍已竊占台糖及其他私有地，檢察官已請行政機關安排現場測量、鑑界，將命涉案人回復原狀。

礦業法礦權展延仍有爭議 明續審

此外，攸關山林礦業開發的「礦業法修正草案」，昨於立法院經濟委員會審查，諸如礦權展限申請的駁回條件、既有礦場展延是否需要原住民的諮商同意權等較關鍵條文，仍無法達成共識而被保留，留待明天續審。

其中，被批為「霸王條款」的第三十一條，政院版修正案將改為，業者申請礦權展延若「無正當理由」，經濟部應駁回其申請。然而，立委林淑芬昨要求「無正當理由」定義應明確，否則有替業者開後門之疑。經濟部礦務局則解釋，部分礦場近年未有探礦、開採是因地方政策遲遲無法取得水保證明；另外，礦場有不同樣態，例如玉礦開採一年可銷售多年，管制需彈性。