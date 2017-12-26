多益考生補償200元 下月有2場補試

2017-12-26

〔記者吳柏軒、陳宜加／台北報導〕二十四日的多益（TOEIC）測驗爆發聽力試題出包，影響兩萬四千多名考生，台灣區代理忠欣公司昨緊急公布補償措施，急需成績者可先參加明年一月七日或二十八日的兩場測驗，不急者可辦理報名費退費，且遭取消者每人補貼兩百元交通費。但消基會呼籲業者，補償要視個案，更展現誠意。

忠欣營運長吳紹銘表示，試題出包原因牽涉考題跨國運送機密，責任歸屬仍待跟美國總公司釐清，對考生很抱歉；目前緊急提供補救措施，因有考生面臨畢業門檻、企業年終考核加分等，急需成績者可參加明年一月七日測驗，成績取得時間仍是一月十五日。

考生也可參加一月二十八日場次，若都無法參加，則可辦理退費，而每人也將補償兩百元交通費；另外，受影響考生如要轉考明年四月至十二月任一場測驗，報名費可優惠一千元。考生可在十二月二十八日前，於多益官網「多益測驗取消考試處理辦法」（www.toeic.com.tw）擇一方案登記。

考生若不滿意 消基會籲申訴

但消基會指出，限期補考對沒空的考生不利，建議增加考試場次；另交通費補貼僅兩百元，若有考生開車恐不符成本，呼籲應視個案提供更有誠意的補償；倘若不滿意業者公布的「處理辦法」，考生可向消基會申訴，將會通案與業者再協商。

忠欣公司則說，補償方案的兩場補考，是先針對有成績緊急需求的考生，若考生不急，可先辦退費，後續再報名其他場次，四月至十二月任一場次報名費可減免優惠，應比原價補考還划算；但若考生仍不滿意，也開放客服與信箱，有問題都可提出需求。