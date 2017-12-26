愛心待用麵館 1年就被吃倒

2017-12-26

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市提供給弱勢族群免費食用的愛心待用麵「春風滿麵」麵館，經營一年後驚傳關門！發起人之一的屏東市楠樹里長林群雄感慨指出，沒想到一年內就發出近兩萬碗待用麵，民眾濫用、加上內部管理問題才決定關門；屏東大學社會發展學系主任李錦旭指出，該店的立意良善，但未設定待用麵的適用對象，反而成了免費供餐，結果被「吃倒了」，相當可惜。

里長嘆愛心被濫用

去年，屏東市楠樹里長林群雄等多位愛心人士，出資兩百五十萬元設立「春風滿麵」麵館，計畫用這間麵館的營收及社會捐款，免費提供愛心待用麵給無法溫飽的人，效法國外待用咖啡的模式，要幫助有需要而沒有錢的人，希望這種善心方式能不斷流傳下去。沒想到，經營剛滿一年，「春風滿麵」愛心待用麵館就因虧損連連，而於本月初閉門大吉，愛心待用麵就此結束。

林群雄表示，待用麵的用意是給有需要的人，沒限定身分，只要民眾表達有需求，店家就會給，一碗麵限定五十元；不料愛心卻被濫用，有人天天上門吃待用麵，甚至還要求打包回去給家人吃，如果店家有意見，就當場爭吵，惡性循環下，原本估計可支撐兩年以上，不到一年就被用光，麵店發起人決定各自回到慈善團體行善。

李錦旭表示，國外和國內民情不一樣，恐難一體適用，「春風滿麵」麵館因未限定救助對象、控管盈餘、公布募款所得及支出，較不易獲得民眾或企業長期支持；且由於沒限定對象，演變成不少民眾投機吃免費麵，加上沒有量入而出，當然被「吃倒」。

學者︰未限對象造成投機

李錦旭說，屏東市專給獨居、窮困老人送餐的「躍愛廚房」，則是運用企業模式，只針對真正需要的老人免費送餐，有多少盈餘就做多少事，如此模式才能永續發展，畢竟社會資源有限，不能毫無設限地救濟，否則就易倒店。