天災假入法初審通過 勞動部盼更細緻討論

2017-12-26

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院衛環委員會昨審查「天災假」入法勞基法部分條文修正草案，召委、國民黨立委蔣萬安宣布全案保留送朝野協商，七個提案通過初審、送出委員會。

勞工遇到天然災害時是否出勤、出勤後薪資怎麼算等狀況，現狀都是參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規範，朝野立委普遍認為要點法律位階低、未具強制力，具體規定應入法勞基法，提案增訂勞基法第四十條之一。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，勞工面對天災是否出勤等相關規定已寫明在要點中，在實務上明確停班起訖點很難界定，且民間各行各業樣態差異大，並非都能在停班訊息發布時就立刻停下來；對於天災假入法，應先找過勞資雙方、專家學者、地方政府等開會討論；在各方尚有疑慮前，需要審慎考慮。

蔣萬安反問，公務人員在地方首長宣布停班課時不出勤，同屬公務體系的防災人員則可排除適用，勞工的天災假入法，也可以有例外處理。親民黨立委陳怡潔認為，要點對雇主沒有實質約束力，修法提案是依據要點內容提出，勞動部沒有理由反駁。

勞動部政務次長蘇麗瓊補充說明，勞動部不是拒絕天災假入法，保障勞權的前提絕沒有變，行政部門需要實務上可行的條文，期待細節上要有愈加細緻的討論。