3電廠降載減排 高屏紅害再3天

2017-12-26

〔記者劉力仁、蕭玗欣／台北報導〕境外污染來襲加上本地污染累積，全台空氣品質不佳，昨天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區多處測站空氣品質指標（AQI）達紅色警示（對所有族群不健康），北部協和電廠、中部台中電廠、南部興達電廠降載減排。環保署預報，今、明空氣品質仍然不好，尤其高屏地區今起三天仍達紅色警示狀態。

環保署監資處長張順欽表示，今天冷氣團減弱，西半部大氣擴散條件不佳，中部、雲嘉南空品區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏空品區為紅色警示。直接受境外污染物衝擊的離島地區，也列為紅色警示。

明天受東北季風衝擊，中部、雲嘉南空品區為橘色提醒，高屏空品區為紅色警示。後天污染物持續南下，中部及高屏空品區為紅色警示，雲嘉南空品區為橘色提醒。

環保署表示，未來除了每日上午十時及下午四時預告空氣品質外，也會在空氣品質惡化時於晚間十時增加一次預報，提醒民眾注意。

季風伴跨年 北台民眾宜帶雨具

至於準備參加跨年的民眾，則要準備雨具了。氣象局預報員徐仲毅表示，這一波大陸冷氣團今天減弱，各地白天氣溫將回升兩到四度，但清晨、夜裡溫度還是較低。明天另道東北季風南下，預計影響到週六，各地低溫下探十四到十八度。

週日就是跨年夜，徐仲毅提醒，當天將有另一波東北季風增強，白天北部、東半部就會有局部降雨，大台北東側夜裡也會飄雨，出門跨年的民眾最好攜帶雨具。溫度方面，北台灣最低溫約十四、十五度，中南部十六、十七度。

今年全年無寒流 創66年紀錄

至於明年元旦，預估東半部雲量會稍多，雖降雨機率不高，但想迎接美麗曙光可能得碰運氣。

二○一七年即將結束，氣象局觀測指出，今年整年度都還沒有寒流報到，創下一九五一年以來，首次沒有寒流出現的一年。

氣象專家彭啟明則表示，一個完整的冬季會橫跨兩個年份，今年開始的這個冬季尚未結束，因此會不會有寒流目前還不知道。