藥粧等7行業 元旦起限用塑膠袋

2017-12-26

〔記者劉力仁、楊綿傑／台北報導〕明年元旦起，購物記得自備環保袋！環保署將擴大購物用塑膠袋管制範圍，由現行七大行業類別增為十四類，新增藥粧／美粧／藥局、醫療器材行、3C零售、書籍／文具零售、洗衣店、飲料店、西點麵包店，估約八萬家商店擴大納管。違反規定商家，第一次警告，第二次處一千二百至六千元罰鍰。

環保署自九十一年起推動限塑政策，規定公部門、私立學校、百貨公司／購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店及速食店等七大類業者，約二萬家商店不得免費提供塑膠袋，每年減少約二十億個塑膠袋。明年起新增七類，連同現有店家共約十萬家，每年再減十五億個塑膠袋。

藥袋、生鮮袋子不受限

但部分項目不在此限，如藥袋、洗衣店的防塵包裝袋、盛裝生鮮、食品的袋子。

此外，原規定業者販賣的購物用塑膠袋厚度需達○．○六毫米，以利重複使用，元旦起，業者可自訂厚度與塑膠袋價格；而雙北實施垃圾費隨袋徵收，推動垃圾袋與購物袋「兩袋合一」政策，規定轄內量販店、超市、連鎖便利商店等處，僅能販售兩用袋。

雙北垃圾袋費率 環署將協調

但台北、新北垃圾袋費率不一，新北每公升○．四元、台北每公升○．三六元，民眾抱怨不能互用，十分不便。環保署長李應元昨天表示，將邀請雙北環保局長「喝咖啡」協調。

明年元旦起還有多項環保新制上路，比如洗髮用化粧品、沐浴用化粧品、洗臉用化粧品、香皂、磨砂膏、牙膏等六類商品 ，常添加塑膠微粒，廠商訴求清除毛孔髒污；但因塑膠微粒粒徑細小、污水處理設備並無法過濾，進入下水道恐成為持久性有機污染物破壞環境，因此元旦起不得製造、輸入，七月一日起不得販賣。違規商家將罰六萬至三十萬元。

近來空污嚴重，明年起，固定污染源空污費將增訂秋冬季節差別費率，鼓勵業者於秋冬空污季自願調整產能或提高防污設備操作效率，以減少污染排放。另鼓勵民眾淘汰二行程機車並新購電動二輪車，將補助四千至六千元。