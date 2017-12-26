前竹山鎮長機艙抽菸 害全機折返機場

2017-12-26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖主要空運出入門戶馬公機場開埠15年以來，昨首次發生乘客機上抽菸，經前座乘客及空服員制止不聽，班機由跑道頭折返機場，由高雄航警局馬公航警所員警登機帶回偵訊，經查，抽菸乘客為前南投縣竹山鎮鎮長朱寶珍。這是馬公航空站開埠以來，首例機上抽菸開罰、且導致班機折返的案例。

不聽制止 員警登機逮人開罰

馬公航警所調查指出，昨日原定下午四時四十分起飛的立榮馬公飛往台中八六四○班機，飛機已滑至機場跑道頭，等待塔台指示起飛，突然傳出前排一名男性旅客在機艙內抽菸，經前座乘客及空服員勸阻無效，機長決定呼叫塔台滑回機場，航警所派員將抽菸乘客帶回偵訊，原機才飛回台中，延誤近三十分鐘。

據航警了解，該名男性乘客為前南投縣竹山鎮鎮長朱寶珍，到澎湖是為了參加好友兒子的婚禮，連日來受到友人熱情款待，昨日搭機時，同行共五人，朱寶珍滿身酒味，但仍順利搭機，可能因一時喝酒不察，竟在機艙內公然吞雲吐霧，經其他乘客及空服員勸阻都不聽。機長為了安全起見，因而決定放棄起飛而折返機場。

馬公機場首例 乘客被延誤30分

馬公航警所長朱憲忠表示，航警所接獲立榮航空通報後，立即登機將人帶回，經查朱寶珍並未與人發生衝突，依違反民用航空法帶回偵訊，裁罰一至五萬元不等；而這是馬公航空站開埠以來，首例機上抽菸開罰案例，違規在機上抽菸的朱男不僅影響其他乘客返鄉時間，自己也被迫多停留馬公一天。