鐵路司機酒駕無法管 立委促嚴訂罰則

2017-12-26

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕處罰再提高，但立委昨爆料，火車駕駛酒駕竟未訂定罰則，僅由台鐵內部懲處，要求交通部針對火車、高鐵、船舶等鐵路大眾運輸駕駛增訂更重罰則，交通部長賀陳旦承諾朝此方向努力。

此外，立委質疑，台鐵年年虧損，若無鐵路便當更嚴重，但台鐵在列車上賣便當一年收入兩億元，卻都沒開發票。台鐵局長鹿潔身強調，台鐵都有繳營業稅，絕無漏稅，明年將建置相關系統改善，未來旅客在車上買便當，也將可開發票。

高鐵、船舶、航空也應增訂罰則

交通委員會昨審查台鐵預算，立委鄭運鵬表示，道路交通管理處罰條例不斷修訂提高酒駕罰則，但十一月曾有火車駕駛員發生事故而查出酒駕，卻僅由台鐵記大過，沒有處以任何罰鍰。社會標準必須一致，針對鐵路、船舶、航空等都應增訂罰則，比照道交條例處以行政罰鍰，累計甚至連坐，酒測時間也應從上班前調整為每次出車前。

賀陳旦表示，將朝此方向努力，飛機已有更嚴格規範，公共運輸涉及公眾風險，確需更周詳規定。

至於為鼓勵使用電動車，交通部建議恢復徵收已免徵廿二年的機車牌照稅，卻引發反彈。部分立委昨批，「不成熟的政策不要拿出來嚇人」；立委鄭寶清指出，機車主要是中低收入與年輕人的通勤工具，加稅應慎重，各民代已被罵翻，人民感覺「又要加稅」，輕率提出未加分反而失分。

交部建議復徵機車牌照稅 立委批輕率

立委陳歐珀也指出，不反對政府鼓勵電動車，但反對復徵機車牌照稅，揚言將提案反對。

賀陳旦則表示，賦稅是國家法令，有需要就徵收、否則廢除，交通部只是建議財政部與縣市考慮，且這是復徵並不是加稅。他並強調，交通部也會多方推動空氣清淨，輔導電動機車、推動智慧運輸等；而交通部提報政院的空污防制行動方案中，即有牌照稅、貨物稅等。

中國滴滴打車申請送件 立委要求嚴審

此外，中國出租車業者「滴滴打車」宣布在台招人，並透過資本額僅二十萬的樂迪科技在台推廣，鄭寶清等立委要求交通部勿重蹈Uber覆轍，連取締都來不及；趙正宇也質疑，據傳滴滴打車已向投審會送件，對中資企業須更謹慎，交通部動作要快並確實把關，新型態業者要來，就要遵照台灣法令。

賀陳旦表示，目前業者以試水溫與廣告成分居多，相關單位一定會嚴格把關；但也呼籲：「希望民眾爭氣點，不要完全指望國外服務。」