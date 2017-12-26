戶政系統更新「卡卡」 慢動作惹民怨／內政部緊急啟動先收件再補送 今日可望恢復正常

2017-12-26

〔記者陳鈺馥、陳心瑜、蘇孟娟／台北報導〕全國戶政系統昨日出現異常，民眾結婚、出生登記等作業全都「卡卡」的！

全國各區戶政事務所昨天上午各項登記業務都「卡卡」緩慢，引發不少民眾抱怨；內政部檢查發現是因上週六進行版本更新的役政役男徵集作業程式運作效率不佳，使用者等不及而重複執行，導致系統大量耗用而變慢，內政部緊急通知各縣市停用該程式，並啟動「先收件，再以雙掛號或親送到府」的緊急應變機制，問題程式於昨晚仍在進行調整改善，希望今日重新上線能恢復正常作業。

昨日週一上班日，原是戶政單位每週最忙的一天，但全國各縣市戶政單位卻發現系統作業卡卡的、速度異常緩慢，有的卡十五到廿分鐘才逐漸恢復正常，有的甚至卡住逾半小時還動彈不得，系統時好時壞。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，新北市共有十八個戶所，昨天一早新北主機三重戶政事務所開機時，便發現系統異常，詢問中央後，才知是內政部役政司上週五進行版本更新，導致全國戶政系統異常。系統問題到下午才陸續排除，但到下班時間還未完全恢復。

顏耀明說，週一是各戶所一週最忙的一天，各戶所都加派人手協助櫃檯，並先向民眾收件，待系統恢復正常後，再辦理相關手續，並以快遞方式，將民眾資料、證件送回住家，將影響降到最低。

台中市民政局則指出，昨日適逢耶誕節，不少新人選在廿五日辦理結婚登記，原本是好事一件，卻遇到少見的系統卡卡，讓新人左等右等，怨聲連連。有戶政單位指出，包括出生登記、結婚登記及戶籍遷移、補辦身分證等，均須系統資料辦理，系統卡卡，很多資料調不出來，以致無法及時辦理，民眾抱怨難免，只好全員出動服務、奉茶說明消除民眾火氣。

內政部強調，在系統緩慢期間，已全面啟動各戶所「先收件，再以雙掛號或親送到府」的應變機制，以免影響民眾權益。目前該役男徵集作業程式在進行調整更新，預計今日應能解決系統緩慢問題。