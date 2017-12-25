早年的老月曆有看頭／ 東西方美女 臉蛋甜、身材辣

2017-12-25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接新的一年，許多人都狂追台灣「第一名模」林志玲或是航空空姐的美女月曆，而彰化縣民俗文物收藏者陳慶芳，就收藏多款民國40到60年代的美女月曆，不論是金髮美女或東方正妹，都是有著天使的臉孔、魔鬼的身材，男人心中的女神！

40到60年代的美女月曆

陳慶芳的收藏以常民生活文物為主，手上更有多款美女月曆，他指出，最吸睛的是60年代近乎全裸的紙上西方美女，雖都是「三點不露」，但若隱若現地遮住重要部位，更令人充滿遐想，一看再看。

陳慶芳說，近乎全裸的美女月曆是由藥廠所印製，不只是藥廠月曆獨愛大眼睛的西方女子，他也收藏家電業者56年所印月曆，雖然穿著保守款比基尼，但露出「事業線」，也讓人很難移開目光。

藥廠月曆獨鍾大眼洋妞

最讓他一見傾心的則是46年由玻璃工廠所印製日曆的底板女郎；他說，這款的金髮女子，只有小露香肩，但小蠻腰加上大蓬裙，身材凹凸有致，明眸皓齒，令人不心醉都難。

東方女孩 多優雅婉約

西方女郎多走性感路線，東方女孩則走優雅風格，不論是單車女孩、和服小姐，還是晚禮服美女，都是婉約端莊。

陳慶芳指出，美女月曆也見證台灣時代的演變，早年大多是由公司行號或是工廠業者印製，選擇人人都愛的美女照片以增加收藏率，業者也可趁機自我宣傳，例如自行車業者所印就是單車女郎，與產品相互輝映。

只是早年的日曆、月曆，角落常會看到愛國宣傳口號，從「增產報國」到「愛用國貨」，甚至「莊敬自強」、「處變不驚」，陳慶芳說，美女月曆或許放諸四海皆同，但宣傳口號則是記錄了台灣戒嚴時代的人民日常。