車門「秒關」被夾 變禿頭／衰男告贏台鐵獲賠12萬

2017-12-25

〔記者黃欣柏、陳宜加／台北報導〕陳姓男子前年5月從台中大慶車站搭區間車前往彰化，不料在彰化站下車時，車門開啟後竟突然故障「秒關」，導致他慘被爆頭、血流不止，後來傷處還罹患疤痕性禿髮；事後陳男向台鐵求償精神慰撫金與植髮、醫療等費用，台北地院認定台鐵有過失，判賠12萬餘元。

判決指出，104年5月30日下午6時許，從事金融業的33歲陳男搭乘台鐵2347車次區間車前往彰化，正準備在彰化站第一月台下車時，剛打開的車門竟突然瞬間關上，導致正要下車的他閃避不及，頭部狠狠被車門夾擊，左頂葉頭皮當場被車門扯出長達6公分的撕裂傷。

當場爆頭 後來變疤痕性禿髮

陳男受傷後，見現場沒有站務人員協助，只好自己摀著傷口走到站務室求助，列車長雖指示站務員協助將陳送醫，但既沒有讓陳坐椅子休息，也沒有提供消毒紗布、繃帶等基本止血器材，導致血流滿面的陳男只能自己用捲筒衛生紙壓著傷口，忍痛站在站務室外等救護車。

陳男事後提告指出，不僅多次回診治療，造成生活不便，頭部傷處還因此罹患疤痕性禿髮，對金融工作應有的專業形象更造成負面影響，害他只能花錢植髮挽救自信心，台鐵應負起責任，賠償他精神慰撫金15萬元、植髮費用5萬元及醫療、看護費約2萬元，合計22萬元。

台北地院簡易庭審理後判決，陳男疤痕性禿髮的位置確實與傷勢相符，醫院診斷書也直指傷處必須植髮才能回復外觀，台鐵理應全額賠償植髮費用，不過當時陳男傷勢未達需專人看護的程度，提出的15萬元慰撫金也過高，應以7萬元為適當，判台鐵僅須賠償12萬5010元，可上訴。

台鐵︰目前列車安全無虞

台鐵方面昨表示，尚未收到判決書，還需再了解案情、是否曾與當事人協商或提供協助，才會討論後續處理或是否上訴。

台鐵並提醒，車門關閉前都會響警示鈴，旅客可注意安全，如果關門時碰到人或物品，車門通常應會自動再開啟，早期較老舊車種可能碰撞力道較大而造成傷害，現階段所有列車均安全無虞。