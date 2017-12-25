藝術家彩繪街頭 重現老高雄

2017-12-25

〔記者蕭玗欣／高雄報導〕高雄大統百貨曾是高雄年輕人假日群聚購物、約會娛樂的場所；但二十二年前一場大火，讓大統百貨燒成灰燼，往日繁華商圈也漸沒落。一群高雄在地的街頭藝術家為找回年輕時的回憶，用街頭作畫方式，讓社區重新找回生機。

高雄大統百貨商圈曾是全台最大百貨商場，是許多人逛街、約會的首選，一九九五年一場無情大火，將大統百貨燒成灰燼，又因為高雄市區發展重心轉移，使得附近的新堀江商圈逛街人潮也不如以往。

坐落於大統百貨五福店旁的高雄英迪格酒店，為活絡商圈，與當地鄰里合作，邀請高雄在地設計師及插畫家進駐鄰里，在民宅牆外彩繪，吸引遊客駐足、拍照打卡。

創作者之一紀人豪，曾受邀許多國際塗鴉藝術大展、國際城市的創作邀約，這次他選擇回到故鄉高雄，在年輕人的最潮聖地新堀江作畫。紀人豪表示，大統百貨後面巷子，是許多人抽第一根菸的所在，這次的作品「轉捩點」，以一位女子的形象和兩隻手為構圖，象徵著新崛江的時代變遷。

設計師洪旻宏是南投人，大學到高雄念書後就愛上這裡，一待就是十數年。這次創作以溫暖、柔和的色調畫出八五大樓等高雄知名地標，洪旻宏說，高雄有山有海，是他的創作靈感來源，去年氣爆重創高雄，希望自己的創作能給當地居民帶來療癒感。

插畫設計家黃湘則是高雄旗津人，作畫牆面就以旗津的家為背景，道出人生起點和回憶。她表示，作畫時，附近鄰居都會好奇停下來看，久而久之和這些鄰居培養出友好互動，更體會到家鄉的人情味。