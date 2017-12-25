考績不合理 31~40歲公務員離職率攀升／學者憂心文官體系M型化 呼籲政府留人才

2017-12-25

〔記者林彥彤／台北報導〕公共事務從中央到地方都需要公務人才服務民眾，不過，根據銓敘部統計，公務機關離職率近幾年有逐年增加趨勢，且出走年齡以三十一至四十歲壯年人口為主。學者示警，現行的公務體系已出現Ｍ型化現象，難留下好人才，呼籲政府重視文官體制。

資淺公務員則反映，不合理的考績制度是留不住人才的最大原因。銓敘部回應，有關考績評比都會各部門勾稽，不會讓年輕人只有一、兩成拿甲等的機會。

根據銓敘部統計，中央機關歷年離職人數變化為，二○一三年九八○人、二○一四年一○五七人、二○一五年一○九五人、二○一六年一二六九人，今年截至八月底則有七八八人。

進一步分析去年和前年離職大宗年齡，皆以三十一至四十歲人數最多。三十歲以下前年二七七人、去年三二四人；三十一至四十歲前年五四三人、去年六○八人；四十一至五十歲前年二○九人、去年二四一人；五十歲以上前年六十六人、去年九十六人。

台北市立大學社會暨公共學系教授陳滄海指出，公務體系已出現Ｍ型化，難留住剛有經驗、又有想法的壯年人才；留下來的，恐是經驗待強化的新人，以及心態待退的資深者。長期下來，就會使整個公務體系越趨保守。

台北大學公行教授黃朝盟也說，公務體系的聯考選才模式及比例制的考績評等方式都是造成公務體系留不住好人才的原因，呼籲政府應重視文官體系，推動行政革新。

不具名年輕公務員直言，公務體系的甲等考績評打，多以官階較高的資深公務員為多，且比例制的規定也不合理。另有不具名資深公務員表示，大部分會離職的公務員多屬於專業技術型人才，例如有考取建築師執照的公務員，就會選在公部門歷練一段時間後，離職創業。

銓敘部：基層甲等有六成

銓敘部部長周弘憲回應，因資深公務員較具有經驗，所以其評為甲等的比例高於年輕公務員的比例應是符合邏輯的正常現象，但他也強調，這幾年銓敘部也會做各部門勾稽，歷年較基層的公務員，評為甲等也都有六、七成比例，不會讓好的人才被埋沒。