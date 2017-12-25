紓解七堵至樹林間瓶頸路段 學者樂見大增運輸容量

2017-12-25

〔記者陳宜加／台北報導〕基隆輕軌朝全線雙軌化規劃，擬增第四軌道補強運輸，學者大多表示樂見四軌可大幅增加路線容量，可望紓解目前台鐵七堵至樹林間嚴重瓶頸路段，不過，新建第四軌可能導致經費增加，交通部也應避免因路線擴建而產生拆遷問題。

「錢有花在刀口上」尚屬合理

淡江大學運管系教授張勝雄曾參與基隆輕軌報告審查，他認為四軌的好處就是運輸容量大增，原先基隆至台北間的瓶頸路段，可望獲得紓解，有更多空間給鐵路走，尤其七堵至樹林間；但預估經費約需增加三十億，若能有效改善瓶頸路段，「錢有花在刀口上」，尚屬合理。

張勝雄認為，針對原方案，使用台鐵第三股道並採單線雙向運用，有許多因素影響台鐵及輕軌班次，例如路線間須有很多避讓股道，以及車站位置、數量不足等。

未來基隆輕軌將採用高架化與平面方式，張勝雄指出，進入北市能運用的土地面積本就不大，地下空間更不足，是實際工程可行性的難題，目前方案應已是最佳方案，增加第四軌較可配合擴建工程，不致影響計畫時程。

成功大學交管系教授鄭永祥也說，三軌運行可能影響台鐵系統運作，增加第四軌將能解決這個問題，增加容量是正面做法，不過，容量增加不僅受到路線影響，還包括車站數量與配置，須有足夠待避空間與月台股道。

他也提醒，若新建第四軌，勢必要拓寬路線至少三、四公尺，除了土建經費增加，也須考慮是否能避免拆遷問題，若全部使用既有台鐵用地，又可增加運輸容量，將樂觀預期改善瓶頸點。