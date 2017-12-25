基隆與台鐵互蒙其利 雙北盼減少交通衝擊

2017-12-25

〔記者鍾泓良、何玉華、林欣漢／綜合報導〕基隆輕軌可望朝全面雙軌化方向規劃，除了既有台鐵第三軌，將再增設第四軌提供服務。基隆市交通旅遊處長李綱表示，增建第四軌就是基隆市的訴求，也是最可行的方案，基隆可以得到輕軌，台鐵也能提高運量，彼此互蒙其利。雙北市府則呼籲注意用地取得、減少對當地交通連帶影響。

李綱說明，輕軌會使用台鐵第三軌，並評估新闢第四軌，是因在台鐵現有路廊外，不論是地下化或走高架，都已經沒有設置新路廊的空間，而第三軌還有再充分使用的空間，其中部分路段，可以拉出來再新闢第四軌，對台鐵的干擾最少，還能提高台鐵東部、西部幹線的容量，符合班次密集的需求。

利於營運調度 但用地取得需思考

台北市捷運局長張澤雄也認為，如果可以增設第四軌，營運調度會比較好，班次也會比較頻繁，但須思考新設軌道用地取得問題；尤其北市境內要接到南港車站，須經過交通繁忙的研究院路、南港路，但現階段還未看到詳細規劃圖說，無從判斷是否會對地方交通造成連動影響。

新北市政府捷運局副局長李政安則表示，樂見增建第四軌道；但因目前規劃土地是新北市府向台鐵借用做為機車道跟自行車道，未來若要增建，市府需要進一步評估對地方交通的影響，考量是否需要其他替代道路。