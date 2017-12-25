印尼單親媽 將心比心助弱勢

2017-12-25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「日子雖難過，我仍鼓勵子女有機會就要助人與付出！」

獨力拉拔四子女

印尼女子黃春花二十多年前從印尼嫁來台灣，與丈夫生育五名子女。丈夫於民國九十二年不幸癌逝，治療過程耗盡積蓄，不得已將二女兒送大姑領養。家中的四名子女，黃春花咬牙苦撐，告訴自己，走一步是一步，「不管如何，一定要跟孩子在一起，生了就要養他們 」。

現年五十四歲的黃春花回憶，由於語言不通、收入微薄，到學校當廚工並兼差做清潔，三胞胎當時五歲，根本沒錢買課外讀物給孩子閱讀，所幸志工送來參考書及課外書籍。孩子放學後參加親子成長班，也由志工輔導學業，孩子們總迫不及待地翻閱參考書，努力跟上進度。

莫拉克颱風於民國九十八年重創南台灣，家損待重建，黃春花曾提報受災，但堅持自食其力，除了申請獎學金讓孩子上學外，婉拒家庭開銷補助。

志工送暖渡難關

黃春花滿懷感謝地說：「離家千里，在台沒有親人，感謝高雄志工每個月都來探視，聽我訴說心事，就像家人般溫暖。」

最艱苦的日子裡，在志工的幫忙下，黃春花一家人得以慢慢走出谷底，因此，雖然她個人仍要負擔子女的學費與生活費，沒法捐款，黃春花仍努力回饋社會。她白天在國小、安親班當廚工，晚上待孩子入睡後外出打工，有空就透過南高雄家扶中心、慈濟高雄分會安排走訪弱勢家庭。她對癌友特別照顧，總以過來人的經驗，陪伴受癌症折磨的患者及家屬。她也鼓勵子女有機會就要付出。

丈夫癌逝多年，兒女不因窮苦喪志，告訴媽媽說：「我們是幸福的單親家庭。」黃家大女兒今年大學畢業考取國立研究所，弟弟妹妹也沒學壞，假日會幫忙做家事，並跟上媽媽腳步，有機會就當志工，令黃春花非常欣慰。