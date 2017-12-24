台灣小吃躍上行李箱 喚起日人遊台回憶

2017-12-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣小吃聞名世界，讓許多遊客留下深刻回憶。台灣創意書法家黃玟寧偶然設計出一只書寫著台灣小吃的行李箱，把數十樣台灣最著名小吃變成箱子上的裝飾，沒想到引來熱烈回響，還有曾旅台的日本人說，想起在台灣迷路無助時，受到民眾熱心協助脫困。

黃玟寧之前就嘗試把心中的台灣小吃意象畫在明信片上，今年她獲邀參加台南設計展，把小吃插畫放上行李箱的殼變成裝飾，想不到反應格外熱烈，除了台灣人外，也吸引多國網友詢問。

黃玟寧說，最近帶著行李箱前往日本京都工作，在街上亂逛時，突然有幾個日本民眾圍過來，好奇端詳她的行李箱，還把上面的小吃一一念出來，原來他們都曾來過台灣，很喜歡台灣小吃，念念不忘。

黃玟寧提到，還有一位從台灣嫁到日本的陳小姐，買一個台灣小吃行李箱送給老公田脇當禮物，因為田脇之前跟友人來台旅行，在荒郊野外迷路，遇到好心的民眾開車帶他回到市區，還招待他享用小吃，他感動又感謝。

陳小姐還說，此後田脇只要到台灣，總是穿著運動褲、拖鞋，手提手搖杯跟滷味在街上走，儼然一副在地居民模樣。田脇對這個台灣小吃行李箱也很驚豔，開心說：「真的可以得到這麼棒的行李箱嗎？」雖然表情誇張，但對台灣的感情表露無遺。