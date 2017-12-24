送禮人生展 競選贈品區如民主縮影

2017-12-24

〔記者楊明怡／台北報導〕迪化二○七博物館今天起推出「送禮人生」特展，除了民眾熟悉的出生、結婚、做壽禮品，還有台灣特有的競選贈品專區，從村里長選舉送的打火機，到造成風潮的小豬撲滿，琳琅滿目的宣傳品，如同台灣民主發展歷程的縮影。

展覽顧問、文史工作者高傳棋說：「台灣的送禮文化中，選舉贈品是全世界最獨特的，在限制費用30元內，候選人為了給選民良好的印象，往往挖空心思，務求出奇制勝。」2012年蔡英文首次代表民進黨參選總統時推出的小豬撲滿，募集到14萬隻小豬，讓小額捐款占當年全部捐款筆數86.9%；2008年國民黨以馬英九與蕭萬長搭配參加總統大選，結合麻將文化，推出掛有「九萬」麻將牌和刻有「馬英九蕭萬長」、「全台灣都在聽這一隻」膠片的吊飾，也創造話題。

時間橫跨20多年的展品，也讓人有世事如白雲蒼狗的感慨。迪化二○七博物館館長華安綺說，其中一位扁迷，甚至帶來一系列前總統陳水扁歷年參選各式公職的競選宣傳物。

華安綺說，腳尾飯事件後兩次參選都慘敗的前台北市議員王育誠，和涉入雙子星案被判刑的前台北市議員賴素如的競選品，策展時曾因「形象不好」考慮移除，後來決定照常展出，呈現台灣選舉文化的另一面。最令人唏噓的，大概是曾任台北市議員、僑委會副委員長的陳玉梅競選品，曾五度當選台北市議員的陳玉梅，已因乳癌於今年初過世。「送禮人生」展至明年6月10日。