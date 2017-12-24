草屯公墓新納骨堂房型多 祖先也能住帝寶級豪宅

2017-12-24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕哇！祖先住所也有帝寶級豪宅！

42人家族櫃 鎮民價250萬

南投縣草屯鎮公所在嘉老山示範公墓興建的第3棟納骨堂開放參觀，近萬櫃位中分高級特區、特區、一般等不同「房型」，價格最高的是42人家族櫃，草屯鎮民購買要250萬元，外縣市則要500萬元，堪稱縣內祖先住所「豪宅中的豪宅」。

草屯鎮公所出售納骨塔櫃位堪稱公共造產中的「金雞母」，每年為公所賺進數千萬元，第1、第2棟幾無「空屋」的情況下，興建第3棟納骨塔「慈恩堂」，一樓有近萬個不同類型的納骨櫃位，從21日開放參觀到26日，27日受理登記，開放以來已有很多民眾帶著風水地理師前來，想為祖先找尋宜居又旺子孫的「住宅」。

草屯鎮公所在該批「祖先住宅」中，依不同需求設計多種「房型」，個人、雙人、家族等櫃位，並且劃分高級特區、特區、高級區和一般區，價格最讓人驚訝的，莫過於6座42人家族櫃位，每座可供民眾安放42位祖先的骨灰或骨骸罈，而草屯鎮民購買價格最低，一座定價250萬元，若是草屯鎮以外的南投縣民要加5成，即定價為375萬元；如果是外縣市的民眾想來買，就要500萬元。

草屯鎮長洪國浩表示，42人家族櫃位雖定價高，但換算下來一個骨灰或骨骸罈位不到6萬元，比單一櫃位便宜。

個人櫃依區位 也分等級

「慈恩堂」的個人櫃位也分高級特區、高級區和一般區，草屯鎮民購買的話，依區位不同，從4萬、6萬、7萬、8萬到16萬元不等，草屯鎮以外縣民一樣加5成，外縣市加倍。

由於家族塔位需求高，公所在第3棟一樓規劃設了42座家族塔位，讓所有祖先都能住在同一個豪宅區。