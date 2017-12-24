宜縣版農舍新辦法說明會爆衝突

2017-12-24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨在宜蘭大學召開「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」政策說明會，支持與反對者壁壘分明、衝突不斷。縣府指出，將彙集各方意見，依照法定程序檢討，縣版新政策最快元旦公告實施。

縣府拚元旦公告實施

宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法引發極大爭議，縣府及農委會互槓，雙方隔空交火，農委會搶在說明會召開前，批評縣版草案牴觸中央法令無效，不派員出席。昨說明會照常舉行，約有四百人參加。

說明會由縣府秘書長余聯興主持，代理縣長陳金德並未現身，與會者有老農、新農、農會代表、休閒農場業者、民意代表，正反意見兩極，會場鬧烘烘。

反對團體舉起「沒有農業就沒有農舍」、「政府帶頭撕裂人民」白布條（見圖，記者林敬倫攝）；支持陣營回嗆「支持縣政府，布條放下來」，因說明會採登記制發言，正反兩方除了意見相左，也為發言比例不均唇槍舌劍，幾乎從頭吵到尾，散會後更是情緒激動，差點打起來。

宜蘭縣議員薛呈懿嗆縣府勿違背中央法令、懸崖勒馬，不要制定這樣的辦法，務必加強對農民身分的審查，讓真正農民可蓋農舍。壯圍鄉新南村長葉慶文說，農民蓋農舍權益，被嚴格的審查措施剝奪，這是什麼道理？表態力挺縣版草案。

反對草案的新農吳佳玲說，縣府放寬興建農舍與農業設施規定，會對農村造成浩劫，宜蘭目前到處可見農地種農舍，縣版草案一旦施行，農地水泥化速度勢必直線飆升。

礁溪鄉民宿業者莊鴻章則認為，宜蘭現行農舍興建審查辦法太過嚴苛，不能把要蓋農舍的人都當作罪人，陳金德只是在做政策的延續。

余聯興說，縣府尊重農委會提醒，縣版草案絕對依照中央法令辦理，會蒐集大家的意見，針對內容作適度修改補足，廿六日交給縣務會議討論，儘速送交農委會備查。