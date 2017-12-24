台旅行團雲南翻車 10人輕重傷

2017-12-24

〔記者楊綿傑、施曉光／綜合報導〕台中好美國際旅行社的中國昆明旅行團前天在雲南發生車禍，該團是在由麗江前往瀘沽湖途中，由於天候不佳、道路結冰導致翻車，造成十人受傷，其中四人傷勢較重，有骨折等現象，目前仍在麗江人民醫院進行治療，無生命危險；輕傷的五人將於今日返台，並接受進一步檢查，後續賠償則須再協調。

道路結冰釀禍 5輕傷今返台

台中市旅行公會副理事長涂極東表示，這個旅行團於本月廿一日至廿八日至中國昆明旅遊，共有九名遊客及一名領隊，廿一日由桃園機場飛往昆明，廿二日再由昆明飛往瀘沽湖，後來在寧蒗縣乘坐廿人中巴前往瀘沽湖途中，經過一個隧道後，遇到結冰路段因而打滑，造成事故。

交通部觀光局的傷者名單中，傷勢較重的是陳姓領隊，此外還有王姓、陳姓、朱姓旅客骨折，傷勢較重。陳姓領隊當晚抵達麗江醫院後，直接送進加護病房，由於肺部挫傷，需急迫性治療，經電話徵得家屬確認；另外三名骨折的旅客，都表達希望盡速回台醫療。

涂極東指出，患者目前都無生命危險、意識清楚。傷勢較嚴重者因涉及骨折，需要休養，因此返台時間未定，無大礙的五人將安排今日返台，抵達機場後會派專車接送至醫院再進行檢查。

至於賠償問題，團員都有保廿萬醫療保險，先就此部分進行處理，後續是否有其他賠償，視情況再討論。