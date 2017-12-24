駕照更難考了 大魔王項目增至22項

2017-12-24

一錯就扣32分出局 明年2月上路

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年二月一日起，考汽車駕照將更嚴格，場內考驗一出錯就扣三十二分出局的「大魔王」項目，將從現行十五項增至二十二項，想考駕照的新手，要更小心應試。

交通部公路總局監理組長陳聰乾表示，場考扣分規定更嚴格，主要是因為現在許多場考項目在道路考驗也有，但場考扣分較輕，所以修正讓扣分標準一致。

統一場考、路考扣分標準

汽車場內考驗滿分一百分，七十分及格。明年二月一日調整扣分標準後，錯一次扣三十二分項目從十五項增至二十二項，其中三項為新增，包含上車前未察看車輛四周、車底及輪胎有無異狀；起駛前後方近距離有車輛、行人通過時未禮讓、變換車道或轉彎後仍持續顯示方向燈；未遵守道路交通法規或道路交通標誌、標線、號誌行車。

此外，有四項原本扣八分或十六分的項目，改扣三十二分，包括未繫安全帶；起駛未顯示方向燈，未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；變換車道或轉彎前未顯示方向燈，未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；上、下車開車門前未留意有無人車通過（未兩段式開車門）。

另外，新增五項行駛前應注意事項，違者扣四分至十六分，包含未調整座椅或後視鏡；未試踩煞車；手排車發動引擎未放空檔或未踩離合器；未檢查儀表作用；未鬆開手煞車。

因為道考於今年五月上路後，駕訓班成本有所增加，有業者宣稱，因為其他成本也都增加，恐怕要調漲三成才夠。陳聰乾表示，日前委託學術單位研究駕訓班成本，列出因實施場考，駕訓班場地、行政人員、教練、講師等成本變化，建議根據消費者物價指數情況，讓駕訓班費用調整逾十％。

目前交通部核定有駕訓班費用上限，台北市、高雄市是一萬三千五百元，其餘縣市是一萬三千元，費用下限台北市是九千元，其餘縣市八千元。公總原則將調高駕訓班費用上限，不過實際調整額度，近期與相關單位開會，最快明年實施。