6億育兒百寶箱 衛福部喊卡

2017-12-24

低薪、高房價才是癥結 各界轟無濟於事

〔記者吳亮儀／台北報導〕想花六億元降低少子化危機的「育兒百寶箱」計畫一路挨批，衛福部決定不玩了！

少子化問題加劇，至十一月止僅十七萬多名新生兒，今年新生兒總數極可能少於廿萬名，恐是自金融海嘯以來次低；衛福部在十月份提出仿效芬蘭政策，發送父母育兒百寶箱，內有育兒資訊、嬰兒照護用品等，一個成本約九百五十二元，歸在前瞻計畫中、編列約六億元執行。

不過消息一出馬上引來各界抨擊和訕笑，認為官員竟想用這種措施來改善生育率，而不是試圖解決年輕人普遍低薪、高房價、高物價等問題，根本無濟於事，不但行政院和立法院都要求重新審議，還有網友在公共政策網路參與平台提案，要求將預算移到補助幼童的托育、教育上。

衛福部昨天拍板決定取消這項政策，部長陳時中說，經過幾次的會議和學者專家、民眾討論後，大家都沒有正面回應，且認為花這些錢起不了作用，行政院也要求「錢要花在刀口上」，因此取消。

陳時中坦言沒意義 回歸育人攬才計畫

陳時中說，行政院有完整的「育人攬才」計畫，這也和少子化有關，因此要將資源整併在這項計畫中。陳時中坦言，像百寶箱這種「零星」的計畫只是添添喜、沒意義，乾脆回歸完整的育人攬才計畫中。

「育人攬才及移民專案會議」由行政院主導，是因應台灣邁入高齡化社會，希望處理人口結構變化造成人口減少、少子化問題和移民政策。陳時中說，因應少子化的任務已移給行政院和國發會，衛福部暫時沒有新措施。

立委林靜儀對此大讚「很好」，她認為，育兒百寶箱政策是被硬加入前瞻計畫所做的錯誤決定，衛福部取消是對的。

婦產科醫學會秘書長黃閔照說，百寶箱對一般家庭來說毫無誘因，取消是對的。他提出臨床上觀察，許多婦女常擔心生育後工作和職位受影響，政府若能推動友善職場環境，讓婦女生育時不必擔心工作受影響，一定能有效提升生育率。