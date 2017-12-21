多1片心瓣膜 「開心」解胸悶

記者葉冠妤／新北報導
一般人的心臟主動脈瓣膜只有3片，可是45歲的洪先生卻多出1片，導致心臟主動脈瓣膜閉鎖不全，常頭暈、胸悶、呼吸吃力、重心不穩，1年內就跌倒骨折2次，開刀手術置換瓣膜後，不適症狀才有改善。
輔大醫院完成首例手術
9月底甫開幕的輔大醫院，日前完成該院第1例的「開心」手術，由輔大醫院院長王水深執刀，他表示，洪先生有4片心臟主動脈瓣膜，是不到萬分之一的罕見病例。
王水深指出，人體血液循環是由左心室經由主動脈瓣膜供應全身，一般人的心臟主動脈瓣膜是由3個葉片分攤力量，平均有1%到2%比率的人只有2片主動脈瓣膜，容易引發主動脈瓣狹窄，通常70歲以上的患者，有70%需動手術改善；像洪先生反倒多出1片瓣膜者是他行醫40年來首度見到。
王水深表示，心臟4片主動脈瓣膜會造成主動脈瓣膜閉鎖不全，產生類似「關不緊」的狀況，心臟打出去的血因此倒流，讓左心室肥大，一般人心臟約5公分大小，洪先生的心臟卻有7公分大，若不接受開心手術置換瓣膜，將「門框」固定住，心室將愈發肥大，甚至引發心臟衰竭，也容易感染細菌性心內膜炎。
洪先生昨天也分享親身經歷表示，原本他就有高血壓、高血脂病史，過去常明顯頭暈、手抖無力，突然重心不穩，最不舒服的是經常胸悶、上氣不接下氣，他在5年前就被診斷出心臟有問題，但一直無法克服恐懼開刀，拖到今年12月中才下定決心。
王水深說，主動脈瓣膜置換術其實是心臟外科的常見手術，置換心臟瓣膜後，患者的血壓、胸悶等情況就會慢慢改善。