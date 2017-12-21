三九貼、藥補 先請中醫辨證論治

2017-12-21

記者丁偉杰／嘉市報導

國人偏好冬令進補，但中醫師提醒，不是人人都適合補性的食物及藥物，若服用不當則適得其反，例如孕婦、2歲以下兒童、皮膚創傷、潰瘍、感染、皮膚病、出血性疾病、嚴重心肝腎功能障礙者不宜進補。

嘉義市康慧中醫診所醫師劉淑清表示，現代人因工作壓力，容易緊張、常熬夜、精神亢奮且重口味、喜好冷飲，以致有口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等情形，或長期久待中央空調的室內環境又缺乏運動，以致體質外寒內熱或寒熱夾雜，這類型的人就不適合溫補的藥材，建議進補前應請中醫師辨證論治。

同時喝酒或是吃全酒料理也容易脫水，務必要補充足夠水分。

天冷急凍是心血管疾病、氣喘、肺部病患的夢魘，中醫師劉淑清建議，可以「三九貼」促進氣血循環保養身體，再選擇以八珍湯或十全大補湯為基礎，佐以燉雞肉或排骨，除補氣補血，還有溫陽禦寒效果。

劉淑清表示，三九貼是一種中醫傳統穴位貼藥療法，三九天的算法是指冬至後的3個9天，以今年冬至12月22日推算，三九天就是12月31日和明年元月9日及18日。

傳統上認為，三九天是一年中最寒冷的時段，此時人體陽氣內斂，陰氣最為旺盛，氣血運行緩慢，體質虛弱或陽氣不足的患者，容易氣血不暢、皮膚乾燥、毛孔閉塞、防禦功能和抵抗力大大降低，致使諸多疾病易侵犯人體。

劉淑清說，在三九天進行穴位貼敷，以疏散風寒、溫補肺腎，達到疏通經絡、平衡陰陽、止咳平喘、調和臟腑、祛病、防病、養生、延年益壽的功效，中醫「冬補三九」的說法，屬於冬病冬防。